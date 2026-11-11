Familiares de víctimas del terremoto pueden reclamar $43 millones de indemnización: requisitos

A tres meses del terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 y dejó 336 personas fallecidas, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) recordó que los familiares y beneficiarios de las víctimas pueden reclamar una indemnización de $43.772.625 por cada persona fallecida. La entidad también informó que simplificó el procedimiento para facilitar el acceso a estos recursos.

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De acuerdo con el balance divulgado por la ADRES el 10 de noviembre, la administradora ha recibido solicitudes de indemnización correspondientes a 148 de las 336 víctimas mortales. Por esta razón, hizo un llamado a las familias que todavía no han iniciado el trámite para que conozcan los requisitos y presenten sus reclamaciones.

El valor de la indemnización tiene fundamento en el artículo 19 del Decreto 56 de 2015, compilado en el Decreto 780 de 2016. Esta normativa establece un reconocimiento equivalente a 750 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios en eventos catastróficos. Para el terremoto del 10 de agosto de 2026, el monto corresponde a $43.772.625.

La indemnización no significa que cada familiar pueda recibir el valor completo. El reconocimiento económico se distribuye entre las personas que acrediten tener derecho a reclamarlo, de acuerdo con el orden de beneficiarios establecido en la normativa. En primera instancia se contempla al cónyuge o compañero permanente y a los hijos; en ausencia de estos, pueden tener derecho los padres y, posteriormente, los hermanos de la víctima.

¿Cuáles son los cinco requisitos para reclamar los $43 millones de indemnización?

Con el propósito de reducir las barreras administrativas, la ADRES pasó de exigir 12 documentos y condiciones a solicitar cinco requisitos para presentar las reclamaciones. Las personas interesadas deben reunir la siguiente documentación:

Formulario Único de Reclamación (FURPEN): diligenciar el Formulario Único de Reclamación de Indemnizaciones por Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos. Documento de identidad: presentar el documento de identificación del beneficiario que realiza la solicitud. Declaración autenticada ante notaría: indicar si existen o no otras personas con igual o mejor derecho para reclamar la indemnización. Sentencia judicial: aportar la sentencia ejecutoriada que designe al representante legal o curador de los menores de edad beneficiarios. Este requisito aplica únicamente cuando corresponda. Certificación bancaria: entregar la certificación de la cuenta bancaria del beneficiario que recibirá el pago de la indemnización.

La reducción de los requisitos busca simplificar el procedimiento y facilitar que las familias afectadas puedan acceder al reconocimiento económico. La entidad también aclaró que la reclamación puede realizarse directamente, sin necesidad de contratar intermediarios para gestionar el pago.

¿Dónde solicitar la indemnización de la ADRES por el terremoto?

Los familiares y beneficiarios de las personas fallecidas pueden consultar el procedimiento y los canales habilitados en la página oficial de la ADRES, a través de www.adres.gov.co. Allí pueden encontrar información sobre el formulario FURPEN y las condiciones para presentar la reclamación.

Quienes necesiten orientación adicional pueden comunicarse con la Mesa de Relacionamiento de la entidad mediante la línea telefónica (601) 432 2760, en las extensiones 1734, 1054 y 1005.