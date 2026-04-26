¿Le pueden cancelar la visa americana? EE.UU. endurece controles

La visa americana puede ser cancelada en cualquier momento, incluso si ya fue aprobada, según las nuevas medidas de control migratorio aplicadas en Estados Unidos desde 2026. La advertencia aplica para viajeros colombianos y de otros países que planean ingresar al territorio estadounidense.

El endurecimiento de las políticas, impulsado por Donald Trump ha incrementado la vigilancia sobre quienes solicitan o ya tienen este documento.

¿Por qué pueden cancelar la visa americana en 2026?

Las autoridades estadounidenses, a través del Departamento de Estado, tienen la facultad de revocar la visa si detectan irregularidades o riesgos asociados al viajero.

Entre las principales razones están haber cometido delitos, exceder el tiempo de permanencia autorizado o usar la visa para fines distintos a los declarados. También puede perderse si se entrega información falsa o si el solicitante representa un riesgo para la seguridad.

Además, los controles no se limitan al momento de la solicitud. La revisión es constante y puede darse antes del viaje, al ingresar al país o incluso después de haber obtenido la visa.

Esto significa que tener el documento vigente no garantiza el ingreso a Estados Unidos.

¿Cómo saber si le cancelaron la visa americana?

Uno de los aspectos que más preocupa es que la cancelación puede ocurrir sin notificación previa. En algunos casos, las autoridades envían un aviso al correo electrónico registrado, pero no siempre sucede.

Por ello, un viajero podría enterarse de la revocación al momento de presentarse en el aeropuerto o ante un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

También existen errores que invalidan automáticamente la visa. Por ejemplo, retirar la visa de un pasaporte vencido para usarla en uno nuevo anula el documento de inmediato, obligando a iniciar nuevamente el trámite.

RELACIONADO Trump difunde video del tirador capturado en Washington

Las autoridades recomiendan verificar periódicamente el estado de la visa y mantener actualizada la información personal para evitar inconvenientes.