¡Inesperado! Este fue el importante giro que tuvo el precio del dólar en Colombia hoy 11 de diciembre de 2025

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 11 de diciembre de 2025.

diciembre 11 de 2025
08:00 a. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 11 de diciembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.854,28 pesos, lo que significa que bajó 7.06 pesos respecto al día anterior (10 de diciembre de 2025).

Fue así como la divisa estadounidense volvió a tener una tendencia a la baja después de que en la última jornada había alcanzado su nivel más alto en más de un mes.

En medio de esa coyuntura, se proyecta un precio promedio de 3.710 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y uno de 3.840 pesos para que los vendan.

No obstante, en la mañana de este 11 de diciembre de 2025 se han detectado las siguientes tarifas en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.730 pesos para compra y 3.850 pesos para venta.
  • Cali: 3.750 pesos para compra y 3.860 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.690 pesos para compra y 3.840 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 11 de diciembre de 2025: estos son los datos más relevantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el jueves de la semana pasada (4 de diciembre de 2025), tuvo un aumento de 73.48 pesos.

Además, mirando en retrospectiva el mismo día del mes anterior (11 de noviembre de 2025), creció 93.35 pesos, que equivalen al 2.48%.

Sin embargo, respecto al mismo día del año anterior (11 de diciembre de 2024), se detectó una disminución de 523.06 pesos.

Asimismo, en comparación con el precio que el dólar alcanzó en Colombia en el inicio del 2025, el decrecimiento fue de 554.87 pesos, que representan un 12.58%.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

La Tasa Representativa del Mercado ha tenido los siguientes cambios a lo largo de esta semana:

  • Lunes 8 de diciembre de 2025: 3.830,02 pesos.
  • Martes 9 de diciembre de 2025: 3.830,02 pesos.
  • Miércoles 10 de diciembre de 2025: 3.861,34 pesos.
  • Jueves 11 de diciembre de 2025: 3.854,28 pesos.

 

