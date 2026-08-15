Más de 1.000 empleos en Bogotá: abren convocatoria para ser Gestor del Orden, ¿cómo postularse?

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia abrió una nueva convocatoria para incorporar más de 1.000 Gestores del Orden a su planta temporal.

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El proceso estará disponible hasta el martes 18 de agosto, por lo que quienes estén interesados deberán realizar la inscripción dentro de este periodo.

Se trata de una convocatoria pública, abierta y sin intermediarios, con empleos que cuentan con todas las prestaciones sociales de ley.

¿Qué cargos están disponibles y cuánto pagan?

La convocatoria contempla diferentes perfiles, dependiendo de la formación y experiencia de cada aspirante. Entre las vacantes disponibles se encuentran:

Auxiliares administrativos.

Técnicos operativos.

Profesionales universitarios.

Los salarios dependen del cargo al que se postule cada persona y están entre $2.763.139 y $4.404.470 mensuales.

Para el cargo de auxiliar administrativo se exige, como mínimo, haber aprobado hasta noveno grado de educación básica secundaria y presentar el respectivo certificado de estudios.

Para los demás puestos se deberán acreditar los estudios correspondientes, como bachillerato, pregrado o posgrado, según los requisitos establecidos para cada vacante.

También será necesario demostrar la experiencia relacionada con el cargo o presentar certificados de cursos de educación informal cuando corresponda.

¿Cómo pueden inscribirse los interesados?

Los aspirantes deben ingresar a la página oficial de la Secretaría Distrital de Seguridad y buscar el banner “Gestores del Orden”.

Una vez allí, deberán seleccionar “Fase III” y posteriormente ingresar al enlace de inscripción que los llevará a la plataforma del Servicio Público de Empleo.

La entidad también habilitó una guía orientadora que explica paso a paso cómo realizar correctamente la postulación y qué documentos debe presentar cada candidato.

Además, en la sección “Normatividad” están disponibles los manuales de funciones, donde se pueden consultar previamente las condiciones y requisitos específicos de cada cargo.

¿Qué hacen los Gestores del Orden en Bogotá?

Los Gestores del Orden trabajan principalmente en sectores priorizados de Bogotá y tienen como objetivo prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

Su labor se desarrolla directamente en las calles, donde acompañan a la ciudadanía, realizan actividades pedagógicas y ayudan a promover el uso adecuado del espacio público y el cumplimiento de las normas.

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También participan en acciones relacionadas con la prevención de violencias, movilidad segura, cuidado del medio ambiente y resolución pacífica de conflictos.