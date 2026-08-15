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Regresa el fútbol europeo: estos son los mejores partidos del fin de semana

Después del mundial, vuelven las competencias más importantes del fútbol europeo.

Foto: diseñada por chatGPT

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
07:18 a. m.
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Finalizó el mundial de la FIFA 2026, y después de una larga espera vuelve el fútbol de élite de cada fin de semana. El fin de semana del 15 de agosto dará inicio La Liga de España con clubes como Sevilla o Villarreal.

Además, Arsenal y Manchester City buscarán el primer título de la temporada cuando el domingo 16, se enfrenten por la final de la Community Shield. El juego será a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Ese mismo domingo, el campeón de la Champions, PSG, enfrentará al Lens por la Supercopa de Francia.

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¿Cuándo juegan Real Madrid y Barcelona?

Los dos clubes más importantes del fútbol español debutarán en liga el próximo 22 y 23 de agosto, respectivamente. Lo anterior debido a que se decidió que los clubes con presencia de jugadores en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá arrancarán un poco después su participación.

Los 'culés', actuales campeones de la reciente liga de España, iniciarán la defensa del título contra el Elche CF en condición de visitante, mientras el club blanco de Madrid lo hará también en condición de visitante ante el Espanyol de Barcelona.

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¿Cuándo inician las otras ligas 'top' de Europa?

La Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia iniciarán el fin de semana del 22 de agosto. Por su parte, la Bundesliga de Alemania será la última de estas grandes en arrancar a jugar: lo harán el fin de semana del 28 de agosto.

Para volver a disfrutar de los apasionantes partidos de la UEFA Champions League habrá que esperar un poco más, ya que su fase de liga dará inicio el 8 de septiembre. Aunque el mundial que recientemente terminó dejó con nostalgia a muchos fanáticos del fútbol, el inicio de estas competiciones hará que de a poco se vaya olvidando ese grandioso mes y medio de fútbol de selecciones.

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