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Bogotá habilita más de ocho mil esterilizaciones gratuitas durante el mes de junio

El IDPYBA compartió las zonas y el proceso para acceder a estos procedimientos dirigidos a perros y gatos.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

junio 10 de 2026
10:20 a. m.
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El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal anunció, en días recientes, la apertura de 8.300 cupos gratuitos para esterilizar tanto a perros como a gatos durante el mes de junio en Bogotá.

Durante dichas jornadas se incluirán las unidades móviles en los diferentes barrios de la ciudad en los que se llevarán a cabo los procedimientos.

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Esterilizaciones gratuitas en Bogotá

Según la institución, el programa “Corta a tiempo: esteriliza” pondrá a disposición de los ciudadanos más de 8 mil esterilizaciones que se distribuirán en 6 mil cupos en jornadas móviles que recorrerán las localidades de la ciudad, 1.500 cupos en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal y 883 cupos en el punto fijo en la Facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.

“Con esta estrategia, el Distrito continúa fortaleciendo las acciones de control ético de la población animal, promoviendo una tenencia responsable y contribuyendo a la prevención del abandono y la sobrepoblación de perros y gatos”, manifestó la institución.

Las jornadas móviles iniciaron este 9 de junio en los barrios La Gloria, localidad de San Cristóbal, y posteriormente recorrerán sectores de Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Chapinero, Fontibón, Engativá, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria, entre otras localidades.

Estas jornadas contarán con 100 cupos diarios y la atención empezará a las 9:00 a.m. en orden de llegada. Así mismo, los procedimientos se realizarán mediante convocatoria local que se estará informando por medio de las páginas oficiales del IDPYBA.

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¿Quiénes podrán participar en las jornadas?

La iniciativa va dirigida a las personas de estratos 1,2 y 3 de la ciudad, habitantes de calle, recicladores y animales en condición de calle.

“La idea es trabajar muy de la mano con proteccionistas y animalistas y Juntas de Acción Comunal de los territorios y barrios. Las personas interesadas podrán solicitar máximo dos turnos por persona para acceder al procedimiento”, aseguró la institución.

Requisitos y recomendaciones para las jornadas

Para acceder a este servicio se debe presentar el documento de identidad, llevar animales mayores de cuatro meses de edad y en buen estado de salud, presentar un recibo de servicio público que permita verificar la residencia en estratos 1, 2 o 3, llevar a los perros con collar y traílla, transportar a los gatos en guacal o contenedor seguro y cumplir con las indicaciones de ayuno y preparación que sean informadas al momento de asignar el turno.

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