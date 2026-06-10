Bogotá habilita más de ocho mil esterilizaciones gratuitas durante el mes de junio

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal anunció, en días recientes, la apertura de 8.300 cupos gratuitos para esterilizar tanto a perros como a gatos durante el mes de junio en Bogotá.

Durante dichas jornadas se incluirán las unidades móviles en los diferentes barrios de la ciudad en los que se llevarán a cabo los procedimientos.

Esterilizaciones gratuitas en Bogotá

Según la institución, el programa “Corta a tiempo: esteriliza” pondrá a disposición de los ciudadanos más de 8 mil esterilizaciones que se distribuirán en 6 mil cupos en jornadas móviles que recorrerán las localidades de la ciudad, 1.500 cupos en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal y 883 cupos en el punto fijo en la Facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.

“Con esta estrategia, el Distrito continúa fortaleciendo las acciones de control ético de la población animal, promoviendo una tenencia responsable y contribuyendo a la prevención del abandono y la sobrepoblación de perros y gatos”, manifestó la institución.

Las jornadas móviles iniciaron este 9 de junio en los barrios La Gloria, localidad de San Cristóbal, y posteriormente recorrerán sectores de Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Chapinero, Fontibón, Engativá, Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria, entre otras localidades.

Estas jornadas contarán con 100 cupos diarios y la atención empezará a las 9:00 a.m. en orden de llegada. Así mismo, los procedimientos se realizarán mediante convocatoria local que se estará informando por medio de las páginas oficiales del IDPYBA.

RELACIONADO Autoridades confirman la causa de muerte de la menor de 13 años atrapada en un incendio en Santander

¿Quiénes podrán participar en las jornadas?

La iniciativa va dirigida a las personas de estratos 1,2 y 3 de la ciudad, habitantes de calle, recicladores y animales en condición de calle.

“La idea es trabajar muy de la mano con proteccionistas y animalistas y Juntas de Acción Comunal de los territorios y barrios. Las personas interesadas podrán solicitar máximo dos turnos por persona para acceder al procedimiento”, aseguró la institución.

Requisitos y recomendaciones para las jornadas

Para acceder a este servicio se debe presentar el documento de identidad, llevar animales mayores de cuatro meses de edad y en buen estado de salud, presentar un recibo de servicio público que permita verificar la residencia en estratos 1, 2 o 3, llevar a los perros con collar y traílla, transportar a los gatos en guacal o contenedor seguro y cumplir con las indicaciones de ayuno y preparación que sean informadas al momento de asignar el turno.