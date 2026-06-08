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¿Dónde ver GRATIS en Bogotá los partidos del Mundial 2026?

La Alcaldía de Bogotá creó un LINK para consultar establecimientos que transmitirán los partidos sin costo.

¿Dónde ver GRATIS en Bogotá los partidos del Mundial 2026?
Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 08 de 2026
10:15 p. m.
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La fiebre mundialista llegó a Bogotá con una propuesta concreta para residentes y turistas: un mapa digital interactivo que permite ubicar decenas de lugares donde disfrutar gratuitamente los partidos del Mundial 2026.

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La iniciativa busca consolidar a Bogotá como destino turístico durante la justa deportiva.

La estrategia forma parte de un esfuerzo por posicionar a Bogotá en el turismo mundial. La ciudad, ubicada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, aprovecha el Mundial para mostrar su oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento.

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Paso a paso para ver partidos gratis en Bogotá

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), junto a aliados como la Cámara de Comercio de Bogotá, Avianca, Cotelco, Fenalco y Asobares, desarrollaron una plataforma de consulta gratuita disponible haciendo CLIC AQUÍ.

Este micrositio reúne información detallada sobre bares, gastrobares, restaurantes, hoteles y centros comerciales que transmitirán los encuentros.

La herramienta digital permite a los usuarios visualizar en un mapa la ubicación exacta de cada establecimiento.

Al seleccionar los íconos, se accede a información básica del comercio, direcciones precisas y redes sociales de contacto.

Esta herramienta digital de Mapas Bogotá permite que los usuarios tomen decisiones basadas en datos oficiales y planeen las rutas de llegada a los lugares.

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Zonas al aire libre donde se transmitirán partidos del Mundial 2026

Además de los establecimientos privados, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) habilitará Fanzones oficiales gratuitos en los parques El Tunal y Fontanar del Río para transmitir tres partidos de la Selección Colombia.

Estos espacios públicos representan alternativas sin costo para quienes prefieren la experiencia comunitaria.

Los interesados en conocer más sobre la oferta turística de Bogotá pueden consultar la sección especializada en https://bogota.gov.co/tag/turismo-en-bogota, donde encontrarán información sobre lugares icónicos, gastronomía local, planes culturales y atracciones naturales de la capital.

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