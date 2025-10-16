¿Qué son las mascotas de apoyo emocional y cómo obtener este certificado en Colombia?

Son bastantes los beneficios que los dueños de las mascotas poseen ya que, según investigaciones, la presencia de estos animales ayuda a reducir significativamente los niveles de estrés, la ansiedad e incluso la presión arterial.

Por esto, los animales se han convertido en parte esencial dentro de las terapias psicológicas, psiquiátricas y médicas de las personas que padecen problemas de salud mental o algún tipo de discapacidad.

¿Cómo certificar a mi mascota como apoyo emocional?

La ley colombiana establece el reconocimiento de los animales de apoyo emocional por lo que las personas podrán certificar a sus mascotas como tal. Para realizar este procedimiento es indispensable solicitar una carta a un especialista de salud mental, quien debe señalar las formas en las que ayudará a la persona en su situación actual.

Usualmente, se emplean animales de apoyo emocional a personas que padecen ansiedad, trastorno de pánico, estrés postraumático, fobia social o bajo estado de ánimo.

Aunque las mascotas no deben tener ningún tipo de adiestramiento específico, es recomendable que estas cumplan con algunas exigencias como su capacidad de comportarse en espacios públicos, acatar órdenes sencillas como quedarse quieto, no atacar a otros humanos y responder al llamado de su tenedor.

De igual manera, especialistas instan la importancia de que estas mascotas lleven consigo arnés, chaleco de identificación como mascota de soporte emocional, placas con la identificación del tenedor, entre otros cuidados básicos como vacunación, desparasitación e higiene.

El vínculo emocional también es vital para certificar a una mascota, pues el animal debe tener una conexión especial con su dueño al ser capaz de brindarle consuelo mediante una relación de confianza y afecto mutuo.

Desafíos de las mascotas de apoyo emocional en el entorno laboral

Según una investigación de la Universidad Externado, la falta de claridad de la norma ha generado controversias judiciales en las que se discute la presencia de los animales en algunos entornos sociales y la prevalencia del derecho a la salud mental.

Por esto, dentro de las conclusiones del trabajo se señala la importancia de algunos hitos que pueden tenerse en cuenta para desarrollar iniciativas de tipo legislativo como acreditar la necesidad a la que responden los animales, la ausencia de una definición clara de animales de apoyo emocional que las diferencia de los perros de asistencia y los requisitos que debe cumplir el animal.

Así mismo, las condiciones en las que estos animales deben permanecer en los entornos laborales y las directrices por parte de los lugares de trabajo al empleador para manejar los casos difíciles.