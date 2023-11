Aumento del salario mínimo: las fechas que tendrá la mesa de concertación para entregar una cifra

Este martes se instaló la mesa de concertación del aumento del salario mínimo para el 2024, integrada por representantes del Gobierno Nacional, gremios empresariales y centrales obreras, quienes debatirán cuánto debería incrementar el salario mínimo en el marco de una desaceleración económica que atraviesa el país y una inflación que se espera cierre en una cifra el año.

Cronograma para la mesa de concertación del aumento del salario mínimo

La negociación se dará desde la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) e iniciará con las consideraciones y posiciones de cada sector, además de un análisis de las cifras económicas.

Al respecto, este jueves el Dane entregará la tasa de desempleo del país, por lo que el 30 de noviembre y 1 de diciembre la mesa se reunirá para revisar los procesos de productividad, un dato importante que se tiene en cuenta para el alza del salario mínimo.

La próxima semana se llevarán a cabo dos reuniones clave el 4 y 7 de diciembre, en las cuales se analizará tanto el mercado laboral y el informe de productividad, así como la cifra entregada por el Dane sobre la inflación con corte a noviembre, un punto de referencia de esta negociación.

“Finalmente ya los días 11, 12, 13, 14 estaremos ya en pleno en las propuestas y en la estructuración de la propuesta de salario mínimo para los colombianos y colombianas”, afirmó la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez.

Fecha límite para la negociación de la mesa de concertación del salario mínimo

Adicionalmente, el 15 de diciembre es el primer plazo establecido para llegar a un acuerdo sobre el incremento, sin embargo, en caso de no consolidar una negociación, se llevarán a cabo sesiones extraordinarias hasta el plazo final del 30 de diciembre. No obstante, de no llegar a un consenso antes de la fecha límite el incremento se realizará por decreto del Gobierno Nacional.