¿Cuál es la edad ideal para obtener una tarjeta de crédito? Descubra los requisitos

Le contamos desde que edad debe empezar a tener una tarjeta de crédito en Colombia y cuáles son los requisitos para obtenerla.

¿A qué edad debería tener una tarjeta de crédito?

Las tarjetas de crédito se han consolidado como una herramienta financiera que brinda acceso a múltiples oportunidades de compra y a bienes de valor que, en muchos casos, contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Sin embargo, su uso exige responsabilidad y manejo adecuado, ya que una mala administración puede generar deudas significativas e incluso reportes negativos en las centrales de riesgo.

Si bien existen opiniones divididas al respecto, varios expertos coinciden en que no hay una respuesta definitiva sobre cuál es el momento exacto en el que una persona debería adquirir una tarjeta de crédito.

¿Cuáles son los requisitos para sacar una tarjeta de crédito?

Tener al menos 18 o 21 años de edad (dependiendo del banco).

Contar con ingresos mensuales de uno o más salarios mínimos ($1.423.500 pesos en 2025).

Certificación laboral o extractos bancarios.

No tener registros en las centrales de riesgo.

¿Cuáles son las mejores recomendaciones para utilizar la tarjeta de crédito?

Mantén un balance financiero: Conoce con precisión tus ingresos y gastos para evitar endeudarte y utilizar la tarjeta solo dentro de tu capacidad de pago.

Paga a tiempo: Cumple con las fechas de corte y pago para no generar intereses ni reportes negativos en las centrales de riesgo.

Evita el pago mínimo: Siempre que sea posible, cubre el total de la deuda o al menos más del mínimo exigido, de esta manera reduces intereses y pagas más rápido.

Usa la tarjeta para gastos planificados: Evita emplearla en compras impulsivas. Es recomendable usarla en adquisiciones necesarias o que aporten valor a tu vida financiera.

Controla el número de cuotas: Aunque financiar compras puede ser útil, procura elegir el menor número de cuotas posible para no alargar las deudas y pagar menos intereses.