CANAL RCN
Economía

¿Cuál es la edad ideal para obtener una tarjeta de crédito? Descubra los requisitos

Las tarjetas de crédito pueden ser un gran apoyo financiero, pero su mal uso trae consecuencias. Aquí le contamos cuál es la edad ideal para obtener una.

Tarjetas de crédito
Foto: Pixabay.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
07:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Le contamos desde que edad debe empezar a tener una tarjeta de crédito en Colombia y cuáles son los requisitos para obtenerla.

Finanzas personales: ¿Cómo educar financieramente a sus hijos desde pequeños?
RELACIONADO

Finanzas personales: ¿Cómo educar financieramente a sus hijos desde pequeños?

¿A qué edad debería tener una tarjeta de crédito?

Las tarjetas de crédito se han consolidado como una herramienta financiera que brinda acceso a múltiples oportunidades de compra y a bienes de valor que, en muchos casos, contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Sin embargo, su uso exige responsabilidad y manejo adecuado, ya que una mala administración puede generar deudas significativas e incluso reportes negativos en las centrales de riesgo.

Si bien existen opiniones divididas al respecto, varios expertos coinciden en que no hay una respuesta definitiva sobre cuál es el momento exacto en el que una persona debería adquirir una tarjeta de crédito.

Colombianos que pagan menos del mínimo valor de sus tarjetas de crédito tendrían duras consecuencias financieras
RELACIONADO

Colombianos que pagan menos del mínimo valor de sus tarjetas de crédito tendrían duras consecuencias financieras

¿Cuáles son los requisitos para sacar una tarjeta de crédito?

  • Tener al menos 18 o 21 años de edad (dependiendo del banco).
  • Contar con ingresos mensuales de uno o más salarios mínimos ($1.423.500 pesos en 2025).
  • Certificación laboral o extractos bancarios.
  • No tener registros en las centrales de riesgo.
Tarjetas de crédito: ¿Qué son las millas y cómo funcionan?
RELACIONADO

Tarjetas de crédito: ¿Qué son las millas y cómo funcionan?

¿Cuáles son las mejores recomendaciones para utilizar la tarjeta de crédito?

Mantén un balance financiero: Conoce con precisión tus ingresos y gastos para evitar endeudarte y utilizar la tarjeta solo dentro de tu capacidad de pago.

Paga a tiempo: Cumple con las fechas de corte y pago para no generar intereses ni reportes negativos en las centrales de riesgo.

Evita el pago mínimo: Siempre que sea posible, cubre el total de la deuda o al menos más del mínimo exigido, de esta manera reduces intereses y pagas más rápido.

Usa la tarjeta para gastos planificados: Evita emplearla en compras impulsivas. Es recomendable usarla en adquisiciones necesarias o que aporten valor a tu vida financiera.

Controla el número de cuotas: Aunque financiar compras puede ser útil, procura elegir el menor número de cuotas posible para no alargar las deudas y pagar menos intereses.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

SOAT

¡Atención conductores! Importante aseguradora dejará de expedir SOAT en Colombia

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025

Secretaria de Movilidad

Confirman por dónde pueden circular los ciclomotores en Bogotá: esto dice Movilidad

Otras Noticias

Estados Unidos

Trump anuncia recortes permanentes en el gobierno federal

La Casa Blanca informó que se eliminarán millones de dólares en fondos destinados a varios estados gobernados por demócratas, como parte de las medidas de ajuste.

Mundial de fútbol

¡Oficial! Con este balón se jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Así es el nuevo balón oficial del Mundial 2026 que se vivirá en Estados Unidos, México y Canadá.

Atlántico

Cese al fuego entre “Los Costeños” y “Los Pepes” irá hasta el 20 de enero de 2026

Karol G

¿Karol G y Feid terminaron? Aumentan las especulaciones sobre su relación

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética