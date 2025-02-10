Colombianos que pagan menos del mínimo valor de sus tarjetas de crédito tendrían duras consecuencias financieras

La tarjeta de crédito se ha consolidado como una herramienta indispensable en la economía de los colombianos, ofreciendo comodidad y flexibilidad para compras en línea y transacciones en el día a día. Sin embargo, su uso constante conlleva una serie de riesgos significativos que tendrían graves consecuencias en su endeudamiento.

Son miles de personas que entran en un duro estancamiento financiero al no conocer los riesgos, los pagos de sus cuotas.

Uno de los más comunes y que son poco conocidos por los usuarios, es el pago mínimo de la deuda, el cual, si bien cumple con la cuota mensual, traería consecuencias graves.

¿Por qué pagar el mínimo en su tarjeta de crédito traería consecuencias?

Pagar menos del monto mínimo de una tarjeta de crédito sí trae consecuencias graves, ya que se considera un pago incompleto o faltante. Esta acción es más perjudicial que pagar solo el mínimo, pues esta última evita caer en mora, aunque te mantenga endeudado por más tiempo.

Las entidades financieras reportan el incumplimiento a las centrales de riesgo, lo que daña su calificación crediticia y dificulta la obtención de nuevos préstamos o créditos.

Además de ello, se generan intereses adicionales y más altos por el incumplimiento, lo que se suma al saldo de la deuda y la hace crecer más rápido.

La combinación de intereses regulares, moratorios y comisiones hace que la deuda crezca significativamente, costándole mucho más a largo plazo.

En casos extremos y de impago prolongado, el banco podría iniciar acciones legales para recuperar la deuda.