Estas son las mejores empresas para trabajar en Colombia, según ranking del 2026
Los galardones reconocen a las organizaciones que destacan en áreas como el liderazgo, las oportunidades de carrera, el salario, las prestaciones y el ambiente laboral.
Noticias RCN
05:06 p. m.
Por noveno año consecutivo, Computrabajo, el portal de empleo líder en Latinoamérica, anuncia los resultados de los Best Workplaces 2026, un reconocimiento a las organizaciones que han obtenido las mejores calificaciones en diferentes aspectos, otorgados directamente por quienes mejor las conocen: sus propios equipos.
Este espacio contó con la participación de más de 48 mil empresas en Colombia. El objetivo principal de promover este ranking gratuito es motivar a todas las empresas del país a mejorar en los pilares de ambiente laboral, oportunidades de carrera, beneficios, prestaciones, salarios y liderazgo. Para la elección de las empresas ganadoras en cada una de sus industrias.
¿Qué se mide en este ranking?
Los Best WorkPlaces, se otorgan a las mejores empresas para trabajar según las más de 575 mil valoraciones de colaboradores, excolaboradores y candidatos en Computrabajo.
Los usuarios de Computrabajo evaluaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 los diferentes aspectos de las empresas en las que trabajan, han trabajado o aspiraron a trabajar en el último año: ambiente laboral, liderazgo, salario y prestaciones y, por último, oportunidades de carrera y crecimiento profesional.
Es importante destacar que, el objetivo de estos premios es reconocer el trabajo bien hecho y las buenas prácticas por parte de los departamentos de Recursos Humanos de las compañías, y el compromiso que éstas deben tener con su estrategia de Employer Branding.
Hoy en día, el impacto que tienen las recomendaciones y opiniones de los colaboradores de las empresas, resultan ser factores importantes para la toma de decisiones en movilidad laboral ya que muestran de forma fidedigna las fortalezas y áreas de oportunidad de las compañías empleadoras.
¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar en Colombia?
- Manpower professional ltda
- Emtelco S.A.S
- Colsub S A
- Quala S.A.
- Grupo Falabella
- Celsia S.A.
- Clinica Imbanaco SAS
- Construcciones el condor S A
- Banco davivienda S A
- Administradora Hotelera Dann LTDA
Así mismo, se revelaron las que son las mejores empresas en cada uno de los siguientes sectores:
- Recursos humanos: Manpower Professional LTDA, Soluciones Logisticas Eficacia sas, JIRO S.A.S., Adecco Servicios Colombia S A, Nases EST Empresa De Servicios Temporales S.A.S
- Telemarketing - BPO: Emtelco S.A.S, Teleperformance Colombia S.A.S., Multienlace S.A.S, Atento Colombia SA, Concentrix CVG Customer Management Colombia S.A.S.
- Hotelería y turismo: Administradora Hotelera Dann LTDa, Sociedad Operadora 72 Gran Hotel S A, Sigla Hodecol S.A.S., Hoteles Estelar S.A., Circulo De Viajes Universal S.A.S
- Gastronomía: Colsub S A, Frisby S.A. BIC, Maquite S.A., Arcos Dorados Colombia S.A.S., Industria De Restaurantes Casuales S.A.S
- Salud y medicina: Clínica Imbanaco SAS, Compañía De Medicina Prepagada Colsanitas S A, Audifarma S.A., Droguerías y Farmacias Cruz Verde S. A. S., Inversiones la Mejoría S.A.S
- Banca: Banco Davivienda S A, Mundo Mujer El Banco de la Comunidad, Banco de las Microfinanzas Bancamia s. a., Banco de Occidente, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia s.a
- Construcción: Construcciones el Condor s a, Industrias Argos SAS, Cemex Colombia s.a., Constructora Bolivar Bogota s.a, Ajover Darnel s a s.
- Energía / Minería: Celsia s.a., Ismocol s.a, Massy Energy Colombia s.a.s, Organizacion Terpel s a, Ingeomega s.a.s
- Retail: Grupo Falabella, Jeronimo Martins Colombia s.a.s., D1 s.a.s, Supertiendas y Droguerias OlÍmpica s.a., Cadena Comercial Oxxo Colombia s. a .s.
- Consumo masivo: Auala s.a., Promotora de Cafe Colombia s.a., Gaseosa Lux s.a, Colombina s.a., Comercial Nutresa s . a .s.