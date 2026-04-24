Estas son las mejores empresas para trabajar en Colombia, según ranking del 2026

Por noveno año consecutivo, Computrabajo, el portal de empleo líder en Latinoamérica, anuncia los resultados de los Best Workplaces 2026, un reconocimiento a las organizaciones que han obtenido las mejores calificaciones en diferentes aspectos, otorgados directamente por quienes mejor las conocen: sus propios equipos.

Este espacio contó con la participación de más de 48 mil empresas en Colombia. El objetivo principal de promover este ranking gratuito es motivar a todas las empresas del país a mejorar en los pilares de ambiente laboral, oportunidades de carrera, beneficios, prestaciones, salarios y liderazgo. Para la elección de las empresas ganadoras en cada una de sus industrias.

¿Qué se mide en este ranking?

Los Best WorkPlaces, se otorgan a las mejores empresas para trabajar según las más de 575 mil valoraciones de colaboradores, excolaboradores y candidatos en Computrabajo.

Los usuarios de Computrabajo evaluaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 los diferentes aspectos de las empresas en las que trabajan, han trabajado o aspiraron a trabajar en el último año: ambiente laboral, liderazgo, salario y prestaciones y, por último, oportunidades de carrera y crecimiento profesional.

Es importante destacar que, el objetivo de estos premios es reconocer el trabajo bien hecho y las buenas prácticas por parte de los departamentos de Recursos Humanos de las compañías, y el compromiso que éstas deben tener con su estrategia de Employer Branding.

Hoy en día, el impacto que tienen las recomendaciones y opiniones de los colaboradores de las empresas, resultan ser factores importantes para la toma de decisiones en movilidad laboral ya que muestran de forma fidedigna las fortalezas y áreas de oportunidad de las compañías empleadoras.

¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar en Colombia?

Manpower professional ltda

Emtelco S.A.S

Colsub S A

Quala S.A.

Grupo Falabella

Celsia S.A.

Clinica Imbanaco SAS

Construcciones el condor S A

Banco davivienda S A

Administradora Hotelera Dann LTDA

Así mismo, se revelaron las que son las mejores empresas en cada uno de los siguientes sectores: