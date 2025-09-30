CANAL RCN
Van $800 mil millones en pérdidas y la vía al Llano sigue completamente cerrada

Hotelería en 0% de ocupación, turismo paralizado y bloqueos de transportadores. Así está la situación.

septiembre 30 de 2025
08:07 a. m.
La vía al Llano, principal conexión con la región de la Orinoquía, completa 24 días en emergencia por los derrumbes en el kilómetro 18.

Aunque en algunos momentos se habilitó con restricciones, desde hace más de 18 horas permanece totalmente cerrada por bloqueos de manifestantes y transportadores en el kilómetro 59, a la altura de Guayabetal.

La situación, que ya ha dejado pérdidas superiores a los 800 mil millones de pesos, mantiene prácticamente aislado al departamento del Meta, que vive una crisis económica.

Pérdidas económicas tras el cierre en la vía al Llano

El sector turístico, uno de los motores de la economía, ha sido uno de los más golpeados. La ocupación hotelera no alcanza ni el 30% y en muchos casos es nula.

Catalina Niño, directora ejecutiva de Cotelco Meta, confirmó que:

Hoy hablamos de una ocupación de entre el 25 y el 30 por ciento. Hablamos de todo el tema corporativo, hoy reportamos hoteles campestres en el 0% de ocupación.

La gastronomía y la hotelería, al igual que el turismo, están devastadas, con empresarios que dependen de temporadas como la semana de receso escolar y los festivales regionales, pero que ahora ven en riesgo la llegada de visitantes.

El secretario de Competitividad de Villavicencio, José Luis García, reconoció que

Desafortunadamente ya llevamos cuantificados más de 800 mil millones de pesos en pérdidas para el municipio y para el departamento.

¿Qué está pasando con la vía al Llano?

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, también elevó un llamado urgente.

Recordó que el departamento aporta el 75% de las regalías del país y que, pese a ello, no hay una respuesta concreta del Gobierno nacional.

Más de 800 mil millones se han perdido y nosotros hemos empezado a trabajar con el gobernador de Cundinamarca, la concesión y los alcaldes para mejorar las vías secundarias. Antes eran viajes de 10 horas, ahora con las adecuaciones queremos reducir a 3 horas la llegada a Villavicencio.

La mandataria también insistió en que la magnitud de la crisis superó la capacidad de gestión local.

He llamado nuevamente a un trabajo articulado con los gobernadores, congresistas, diputados y alcaldes para exigirle al Gobierno nacional inversiones urgentes en la vía Bogotá–Orinoquía.

Mientras las autoridades insisten en la necesidad de inversión, transportadores y habitantes de Guayabetal mantienen bloqueada la vía exigiendo fecha exacta para habilitar la movilidad por los dos carriles y pidiendo que no se cobren peajes durante la contingencia.

