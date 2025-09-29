¿Cómo está funcionando la vía al Llano con las nuevas medidas?

La conexión entre Bogotá y Villavicencio enfrenta una grave crisis de movilidad tras el deslizamiento ocurrido en el kilómetro 18, en el sector de Chipaque, Cundinamarca.

Este hecho obligó al concesionario Coviandina y a las autoridades de tránsito a implementar una estrategia de manejo vial que busca garantizar el paso de los vehículos en medio de la emergencia.

¿Cómo funcionan las nuevas medidas en la vía al Llano?

La decisión fue habilitar la variante que conecta con la antigua Vía al Llano bajo la medida de pico y placa 4x2, lo que ha provocado algunos represamientos y afectaciones en varias zonas.

Ahora, con el objetivo de evitar el colapso en la variante habilitada a la altura del kilómetro 18, se establecieron franjas horarias en las que se permite la circulación alternada de vehículos, restringiendo un sentido para habilitar el paso en el otro.

Horarios de paso en la vía al Llano

Los horarios establecidos son los siguientes:

Sentido Bogotá – Villavicencio (habilitado durante 2 horas):

7:00 p. m. a 9:00 p. m.

1:00 a. m. a 3:00 a. m.

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio – Bogotá (habilitado durante 4 horas)

9:00 p. m. a 1:00 a. m.

3:00 a. m. a 7:00 a. m.

9:00 a. m. a 1:00 p. m.

3:00 p. m. a 7:00 p. m.

El concesionario Coviandina y las autoridades de tránsito advirtieron que estas disposiciones estarán vigentes hasta que se considere necesario y que podrán modificarse en función de los resultados que arroje la movilidad en la zona.

Horario para vehículos de carga en la vía al Llano

En paralelo, se estableció que los vehículos de carga extradimensionada solo podrán transitar en horario diurno, según lo definido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025.

A su vez, las ambulancias y automotores de emergencia tendrán prioridad absoluta en la variante del kilómetro 18+000.

Cabe mencionar que, las autoridades no descartan la aplicación de cierres preventivos en el kilómetro 0, en el sector del Uval en Usme, así como en otros tramos críticos, si el flujo vehicular supera la capacidad de la vía.