CANAL RCN
Colombia

¿Cómo está funcionando la vía al Llano con las nuevas medidas?

Autoridades advierten sobre posibles cierres preventivos en puntos críticos por alto flujo vehicular.

Movilidad vía al Llano
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
11:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La conexión entre Bogotá y Villavicencio enfrenta una grave crisis de movilidad tras el deslizamiento ocurrido en el kilómetro 18, en el sector de Chipaque, Cundinamarca.

Revelan cuál fue el químico mortal detrás de la intoxicación masiva con licor en Barranquilla
RELACIONADO

Revelan cuál fue el químico mortal detrás de la intoxicación masiva con licor en Barranquilla

Este hecho obligó al concesionario Coviandina y a las autoridades de tránsito a implementar una estrategia de manejo vial que busca garantizar el paso de los vehículos en medio de la emergencia.

¿Cómo funcionan las nuevas medidas en la vía al Llano?

La decisión fue habilitar la variante que conecta con la antigua Vía al Llano bajo la medida de pico y placa 4x2, lo que ha provocado algunos represamientos y afectaciones en varias zonas.

Ahora, con el objetivo de evitar el colapso en la variante habilitada a la altura del kilómetro 18, se establecieron franjas horarias en las que se permite la circulación alternada de vehículos, restringiendo un sentido para habilitar el paso en el otro.

Horarios de paso en la vía al Llano

Los horarios establecidos son los siguientes:

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?
RELACIONADO

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?

Sentido Bogotá – Villavicencio (habilitado durante 2 horas):

  • 7:00 p. m. a 9:00 p. m.
  • 1:00 a. m. a 3:00 a. m.
  • 7:00 a. m. a 9:00 a. m.
  • 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio – Bogotá (habilitado durante 4 horas)

  • 9:00 p. m. a 1:00 a. m.
  • 3:00 a. m. a 7:00 a. m.
  • 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

El concesionario Coviandina y las autoridades de tránsito advirtieron que estas disposiciones estarán vigentes hasta que se considere necesario y que podrán modificarse en función de los resultados que arroje la movilidad en la zona.

Horario para vehículos de carga en la vía al Llano

En paralelo, se estableció que los vehículos de carga extradimensionada solo podrán transitar en horario diurno, según lo definido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025.

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos
RELACIONADO

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos

A su vez, las ambulancias y automotores de emergencia tendrán prioridad absoluta en la variante del kilómetro 18+000.

Cabe mencionar que, las autoridades no descartan la aplicación de cierres preventivos en el kilómetro 0, en el sector del Uval en Usme, así como en otros tramos críticos, si el flujo vehicular supera la capacidad de la vía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

En video: este fue uno de los últimos momentos que B-King compartió junto a su hermana antes de morir

Gustavo Petro

Visa del presidente Petro debilitaría las relaciones diplomáticas de Colombia y EE. UU.

Artistas

Mamá de B-King volvió a romper el silencio y emitió un duro comunicado tras la muerte de su hijo

Otras Noticias

Mundial Sub 20

Debutó la tarjeta verde en el Mundial sub-20: ¿qué significó?

La tarjeta verde ya fue utilizada en el Mundial sub-20 y acá le contamos qué significó esta acción.

Finanzas personales

Bancos en Colombia advierten a usuarios por función que desaparecerá a partir de octubre

A partir del mes de octubre, los usuarios experimentarán este cambio en sus aplicaciones.

Horóscopo

Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025: las predicciones de Javi Predice

México

Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos