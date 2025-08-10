Esto es lo que deben pagarle si trabaja el festivo del 13 de octubre: ojo que hay cambios con la reforma laboral

El próximo lunes 13 de octubre de 2025, feriado nacional en Colombia por la celebración del Día de la Raza, millones de trabajadores en el país que deban prestar sus servicios verán un ajuste en su nómina que beneficia directamente sus bolsillos.

Todo lo anterior, gracias a la reciente entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, conocida popularmente como la "Reforma Laboral", el recargo por trabajar en un día de descanso obligatorio ha dado su primer salto, pasando del tradicional 75% al 80% sobre el salario ordinario.

Este incremento, aunque parece poco, establece una diferencia para quienes laboran durante los días en que la mayoría disfruta de un merecido descanso. La nueva ley establece un cronograma progresivo que culminará en un recargo del 100% en los próximos años.

Esto deben pagarle este festivo 13 de octubre en caso de trabajar

Hasta el 30 de junio de 2025, la ley colombiana (Artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo - CST) establecía que el trabajo en domingos y festivos se debía remunerar con un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria. No obstante, a partir del 1.º de julio de 2025, y tal como lo dictaminó la reforma, el recargo se incrementó al 80%.

Para el trabajador esto se traduce en que, por cada hora laborada en el festivo del 13 de octubre, recibirá el valor de su hora ordinaria más un 80% adicional, lo que da un total de 180% (o lo que es igual a multiplicar por 1.8) del valor de la hora.

Para dar ejemplo del impacto directo de este cambio, tomemos como referencia el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2025, que es de $1.423.000 (sin auxilio de transporte).

Si se divide el SMMLV entre 30 días, el valor de un día de trabajo ordinario es de aproximadamente $47.433. El recargo adicional es el 80% de ese valor, lo que equivale a unos $37.946.

Al sumar el valor del día ordinario más el recargo, el trabajador que devenga el mínimo y labore el 13 de octubre recibirá un total de $85.379.

Ahora bien, si usted devenga un salario de $2.500.000 y trabaja el festivo del 13 de octubre (o cualquier festivo posterior a julio de 2025), la Reforma Laboral implica un aumento directo en lo que debe recibir por ese día.

El valor total que se le debe reconocer por la jornada de 8 horas en el día festivo es la suma de su día ordinario más el recargo adicional.

Pago Total Festivo = Valor Día Ordinario + Recargo Adicional