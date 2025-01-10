Empleados por prestación de servicios recibirán beneficio clave con ley laboral: esto debe saber

La reciente reforma laboral en Colombia, la cual empezó a regir desde el mes de junio bajo la Ley 2466 de 2025, ha introducido cambios significativos que impactan directamente a los trabajadores bajo contratos de prestación de servicios. El objetivo es formalizar el empleo, proteger a los trabajadores y limitar el uso de contratos de prestación para encubrir una relación laboral de subordinación.

Una de las modificaciones que ya ha empezado a regir bajo la legislación es el tema de los contratos para este tipo de trabajadores en el país.

Y es que ante de la ley laboral, estos acuerdos podían renovarse sin restricción, lo que generaba inestabilidad laboral. Ahora, de acuerdo a lo informado, la duración de los contratos de estos trabajadores tiene un límite máximo de cuatro años, después de este plazo se convertirá en contrato a término indefinido.

Los cambios que tendrían los trabajadores con cambio de contrato

La ley afirma que si el contrato de este tipo de trabajadores presenta características como el cumplimiento de horarios, recepción de órdenes directas, esto pasará a ser un contrato de tipo formal, es decir, el empleado tendrá todos los derechos y prestaciones sociales previstos por la ley.

Los derechos y prestaciones de ley se ven involucradas las vacaciones, afiliación de salud y pensión, prima de servicios, cesantías y demás.

Es crucial conservar todos los soportes de la relación contractual, los aportes a seguridad social y las comunicaciones con la empresa.

La medida busca evitar que las empresas utilicen los contratos de servicios para evadir el pago de aportes parafiscales de trabajadores que, en realidad, deberían tener un contrato laboral.