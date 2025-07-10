Ciudadanos colombianos podrán acceder a visa que permite trabajar y vivir hasta por un año en estos países

Cada año, son miles de colombianos los que aspiran obtener una visa para trabajar o vivir en el extranjero. Por lo general, muchos apuntan a poder tener la visa americana, sin embargo, existen otras alternativas por fuera del país para cumplir su sueño.

Muchos desconocen de estas alternativas. Existe una visa que permite vivir y trabajar en otros países del exterior hasta por un año. Eso sí, deben cumplir con ciertos requisitos.

Y es que lo que comenzó con acuerdos limitados, se ha expandido, permitiendo a miles de jóvenes entre 18 y 30 años embarcarse en una aventura cultural y profesional en diversos países.

La visa que permite vivir y trabajar un año en el exterior en estos países

Se trata de la Visa "Vacaciones y Trabajo" (Working Holiday - WH), la cual se ha posicionado como una de las oportunidades de movilidad internacional más buscadas por la juventud colombiana, ofreciendo una combinación única de turismo y experiencia laboral por periodos de hasta un año.

El concepto de la Working Holiday, que permite a sus beneficiarios financiar su viaje a través de trabajos temporales en el país de destino, ha ganado tracción rápidamente. Tradicionalmente, la oferta para Colombia se ha centrado en dos pilares: la Alianza del Pacífico y el acuerdo con Francia.

En el continente europeo, Francia ha sido el destino insignia desde el año 2015, ofreciendo anualmente un cupo limitado (alrededor de 300 visas) para que los colombianos vivan y trabajen en su territorio por 12 meses.

Los requisitos son rigurosos e incluyen demostrar una solvencia económica mínima que, para 2024, se establecía en el equivalente a por lo menos 11 millones de pesos colombianos (o un saldo superior o igual a 2.500 euros), contar con un seguro médico integral por el año de estancia y presentar los tiquetes de ida y regreso. El proceso, que suele abrir cupos a principios de cada año, es altamente competitivo, agotándose las plazas en un corto periodo.

Una adición significativa a la lista de destinos europeos es Hungría, con quien Colombia firmó recientemente un acuerdo de Working Holiday.

Este nuevo programa es más restrictivo en cuanto a cupos, ofreciendo 100 plazas para jóvenes colombianos cada año, con el mismo propósito de intercambio cultural y laboral por un máximo de 12 meses. Los requisitos son similares en cuanto a edad, solvencia económica (con una recomendación de al menos $3.000 USD), seguro médico y pasaporte vigente.

En el ámbito regional, los acuerdos dentro de la Alianza del Pacífico (con Chile, México y Perú) son otro motor de movilidad, que también otorgan alrededor de 300 permisos anuales en total para cada país. Aunque el propósito principal es vacacional, se permite el trabajo complementario y estudios por un periodo no superior a dos meses.

Requisitos para acceder a esta visa

Aunque los detalles varían ligeramente entre países, los requisitos básicos para la Visa Working Holiday para ciudadanos colombianos son consistentes: