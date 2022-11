¿Habrá plata antes de Navidad? Estos serían los nuevos montos y fechas de pago del Ingreso Solidario

Más de cuatro millones de hogares colombianos esperaban el giro de Ingreso Solidario correspondiente para los dos últimos meses del año en la segunda semana de noviembre, tal y como lo estipulaba el cronograma de pagos. Sin embargo, se conoció que hubo un cambio en los montos y en las fechas del desembolso.

En los próximos días sería expedida la nueva normativa que modifica los pagos de Ingreso Solidario. Se trataría de una resolución del Departamento de Prosperidad Social en la que cambiarían los montos, la destinación y las fechas de los giros del subsidio económico que protege a las familias más vulnerables de Colombia, así lo reseñó Blu Radio.

Uno de los cambios más sustanciales del último pago decretado por el expresidente Iván Duque tiene que ver con el giro correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre a más de un millón de madres cabeza de hogar. Esto de acuerdo con las nuevas políticas de interés social dispuestas por el mandatario Gustavo Petro.

¿Qué es lo que cambiará en el Ingreso Solidario?

Lo que se conoce hasta el momento es que habrá una variación en los montos a entregarse a los beneficiarios:

Familias grupo A del Sisbén recibirán $500.000

recibirán $500.000 Familias grupo B del Sisbén recibirán $420.000

recibirán $420.000 Familias grupo C o sin Sisbén IV recibirán $400.000

El propio presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter que el subsidio de $500.000 mensuales a madres cabeza de hogar con hijos menores de edad debe llegar a 1.5 millones de mujeres.

El programa del PAE escolar en zonas afectadas se extenderá hasta el 31 de diciembre y cubrirá el 100% de estudiantes.



Hay que contener la inflación por especulación en la carne de res, la leche, el arroz, las frutas frescas y, sobretodo, la electricidad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2022

¿Cuándo pagarán el giro de noviembre y diciembre?

Aunque no hay una fecha formal en este momento porque aún no se ha expedido la resolución, queda claro que el pago del último bimestre de Ingreso Solidario no se realizará la segunda semana de noviembre como estaba acordado.

La directora del DPS, Cielo Ruquinse, le habría confirmado a dicho medio que este pago no se realizaría antes de Navidad, en vista de que estos cambios suponen una serie de procesos que vienen desarrollándose.

Al mismo tiempo, la funcionaria aseguró que “la transferencia está asegurada y con ese criterio, madres cabeza de familia de los sectores más vulnerables serán beneficiadas, así como familias que no estaban recibiendo ninguna transferencia por parte del Estado”.

Aunque por el momento estos cambios podrían ser un hecho, no será hasta el próximo 26 de diciembre que se comiencen a girar los pagos de los últimos meses de 2022 a las familias beneficiarias.

Según Rusinque, los desembolsos comenzarían desde el 26 de diciembre y finalizarían el 14 de enero.

Estos serían los primeros cambios del gobierno de Petro en el programa de interés social que fue creado durante la pandemia del covid-19 para mitigar las devastadoras consecuencias que sufrieron las familias más vulnerables del país.

