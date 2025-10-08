Confirman cuándo será el próximo periodo de receso para estudiantes de colegios públicos de calendario A

Tras el reciente periodo de vacaciones en el mes de julio, el calendario estudiantil sigue su rumbo de cara al segundo semestre del año en curso.

Como es sabido, el Ministerio de Educación establece un calendario para cada año, en el que debe incluir 40 semanas lectivas y 12 semanas de vacaciones distribuidas a lo largo del año.

Luego del primer semestre, la agenda establece que el segundo irá del 14 de julio al 5 de diciembre (20 semanas).

¿Cuándo será la semana de receso en los colegios públicos?

Es importante destacar que, dentro de este segundo semestre, se ha programado una semana de receso escolar obligatoria la cual es establecida para los colegios públicos por medio del Ministerio mientras que los privados tienen la potestad de decir cuando se realiza.

Bajo este contexto, para los públicos, esta semana va del 6 al 10 de octubre de 2025, y fue instituida con el objetivo de proporcionar un descanso adicional a la comunidad educativa y fomentar la integración de los padres de familia en las actividades escolares, siguiendo el espíritu de la resolución que la creó.

Las vacaciones de fin de año para los estudiantes comenzarán el sábado 6 de diciembre de 2025. Este receso marca el inicio de un largo periodo de descanso que se extenderá por varias semanas, permitiendo a los jóvenes disfrutar de las festividades navideñas y de fin de año con sus familias.

Para los educadores y el personal administrativo, el calendario es ligeramente diferente. Se ha programado un periodo de siete semanas de descanso laboral para ellos, distribuyéndose en dos fases: del 21 de junio al 6 de julio, coincidiendo parcialmente con las vacaciones estudiantiles, y del 6 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026.

La Resolución 16432 de 2006 no solo buscó establecer la semana de receso de octubre, sino también formalizar un calendario escolar que permitiera a los docentes cumplir con su jornada laboral y participar en jornadas de desarrollo profesional, lo que enriquece su labor en el aula.

Estas jornadas pedagógicas, que a menudo se realizan durante los recesos, son cruciales para la actualización de los currículos y la implementación de nuevas metodologías de enseñanza.