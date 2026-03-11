¡Hubo cambio CLAVE en el precio del dólar hoy 11 de marzo de 2026 en Colombia! Siguió tocando MÍNIMOS

Este miércoles 11 de marzo de 2026, el precio del dólar abrió exactamente en 3.709,900 pesos, según el Banco de la República.

Eso indica que, respecto al día anterior (10 de marzo de 2026), tuvo un descenso de 20,1 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.710,50 pesos. De esa manera, no solo cayó 34.34 pesos en comparación con el martes, sino que alcanzó su nivel más bajo desde el 26 de febrero de 2026.

Precio del dólar en Colombia hoy 11 de marzo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, haciendo el balance con el miércoles de la semana pasada (4 de marzo de 2026), tuvo un decrecimiento de 87.14 pesos.

Asimismo, poniendo en la balanza la TRM de hace un año (11 de marzo de 2026), el descenso fue de 451.46 pesos, que equivalen al 10.85%.

Por otra parte, revisando la Tasa Representativa del Mercado que hubo al inicio del 2026, la disminución fue de 46.58 pesos, que representan un 1.24%.

Sin embargo, respecto al mismo día del mes anterior (11 de febrero de 2026), se detectó un aumento de 50.79 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así está la compra y venta en las casas de cambio

En las primeras horas de este 11 de marzo, se están cobrando las siguientes tarifas en las principales casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín: