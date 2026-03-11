CANAL RCN
Economía

¡Hubo cambio CLAVE en el precio del dólar hoy 11 de marzo de 2026 en Colombia! Siguió tocando MÍNIMOS

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 11 de marzo de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 11 de marzo de 2026, el precio del dólar abrió exactamente en 3.709,900 pesos, según el Banco de la República.

Eso indica que, respecto al día anterior (10 de marzo de 2026), tuvo un descenso de 20,1 pesos.

Dólar en Colombia bajó con fuerza hoy: así cerró la jornada del 10 de marzo
RELACIONADO

Dólar en Colombia bajó con fuerza hoy: así cerró la jornada del 10 de marzo

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.710,50 pesos. De esa manera, no solo cayó 34.34 pesos en comparación con el martes, sino que alcanzó su nivel más bajo desde el 26 de febrero de 2026.

Precio del dólar en Colombia hoy 11 de marzo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, haciendo el balance con el miércoles de la semana pasada (4 de marzo de 2026), tuvo un decrecimiento de 87.14 pesos.

Asimismo, poniendo en la balanza la TRM de hace un año (11 de marzo de 2026), el descenso fue de 451.46 pesos, que equivalen al 10.85%.

Por otra parte, revisando la Tasa Representativa del Mercado que hubo al inicio del 2026, la disminución fue de 46.58 pesos, que representan un 1.24%.

Sin embargo, respecto al mismo día del mes anterior (11 de febrero de 2026), se detectó un aumento de 50.79 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así está la compra y venta en las casas de cambio

En las primeras horas de este 11 de marzo, se están cobrando las siguientes tarifas en las principales casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

¡Interesante e inesperado movimiento en el precio del dólar en Colombia hoy 10 de marzo de 2026! Así se cotizó
RELACIONADO

¡Interesante e inesperado movimiento en el precio del dólar en Colombia hoy 10 de marzo de 2026! Así se cotizó

  • Bogotá: 3.700 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.780 pesos para que los vendan.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Revelan quiénes son los más ricos del mundo en 2026: cuatro colombianos resaltan

Pensiones

Esta es la edad mínima que necesita para inscribirse en el bono pensional de 2026: tome nota

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 10 de marzo de 2026

Otras Noticias

Medellín

VIDEO | Policía arriesgó su vida y protagonizó persecución para capturar ladrones en Medellín

El uniformado había salido de turno, pero no dudó en intervenir, así tuviese que manejar en contravía.

La casa de los famosos

Fin del amor: famosa pareja dentro de La Casa de los Famosos terminó su relación

Los participantes sorprendieron al dar por finalizado su discutido vínculo dentro de la competencia.

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la goleada de Nacional sobre Junior: hay nuevo líder

Irán

¿Por qué no se ha visto en público al nuevo líder supremo de Irán?

Invima

Invima pide no consumir producto infantil que circula sin registro sanitario