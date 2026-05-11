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El precio del dólar tuvo nuevo incremento en el cierre de hoy 11 de mayo de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 11 de mayo de 2026.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
02:44 p. m.
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El dólar en Colombia, de acuerdo con el Banco de la República, tuvo un precio de apertura de 3.735,00 pesos.

Además, a lo largo de la jornada de este 11 de mayo continuó en constante movimiento y sobre la 1:00 de la tarde cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 11 de mayo de 2026

El Banco de la República de Colombia, que monitorea el dólar en tiempo real, informó que el precio de cierre de este 11 de mayo de 2026 fue de 3.752,330 pesos.

Eso indica que, respecto al precio de apertura, el incremento fue de 17,33 pesos.

Además, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado, que este lunes quedó en 3.747,10 pesos, la variación fue de 5,23 pesos.

Asimismo, la entidad bancaria ha reportado que la Tasa Promedio del Mercado del dólar en Colombia se encuentra en 3.759,097 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas son las tasas de compra y venta en las casas de venta

A raíz de los movimientos que ha tenido el dólar a lo largo del día, las casas de cambio han estipulado las siguientes tarifas para compra y venta:

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  • Bogotá: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.690 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
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