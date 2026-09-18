Renta Ciudadana 2026: Inicia el pago del cuarto ciclo y nuevos beneficiarios

El Departamento para Prosperidad Social (DPS) confirmó oficialmente el inicio de la cuarta jornada de transferencias monetarias del programa Renta Ciudadana, un subsidio fundamental diseñado para aliviar la situación de vulnerabilidad de los hogares en pobreza extrema y moderada en Colombia.

Este nuevo ciclo, que trae consigo importantes novedades e inclusión de nuevos participantes, se llevará a cabo de manera oficial del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a este subsidio?

Para esta cuarta entrega del año, el Gobierno nacional destinó una inversión significativa que asciende a los 346.342 millones de pesos. La cobertura de la jornada alcanzará a 804.478 hogares distribuidos en los 1.105 municipios del territorio nacional.

El enfoque principal de este ciclo continúa priorizando a las poblaciones que requieren mayor cuidado y atención estatal. De acuerdo con las cifras entregadas por Prosperidad Social, la distribución por líneas de atención se compone de la siguiente manera:

605.064 hogares recibirán el beneficio por ser cuidadores de niños y niñas menores de seis años.

55.722 hogares serán atendidos por desempeñar labores de cuidado hacia personas con discapacidad que demandan asistencia permanente.

Una de las noticias más destacadas de esta fase es la segunda focalización e incorporación masiva de 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena al programa. Del total de estas nuevas familias incorporadas, 64.457 ingresaron a través de la clasificación del Sisbén IV, mientras que 7.925 pertenecen a comunidades indígenas.

La entidad resaltó que cerca del 92% de estas nuevas incorporaciones corresponden a familias priorizadas que cuentan con niños menores de seis años, garantizando así una red de apoyo temprana que mitigue la desnutrición y fomente el desarrollo infantil.

Asimismo, este proceso de inclusión se da bajo estrictas directrices de protección social para asegurar la estabilidad y evitar exclusiones injustificadas durante la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

Así puede consultar con su cédula si es beneficiario