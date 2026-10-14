¿Cuánto gana un subintendente e intendente de la Policía? Esta es la tabla salarial

Averiguar cuánto gana un intendente y subintendente de la policía en Colombia es una de las consultas más frecuentes entre los aspirantes a la fuerza pública y los ciudadanos que siguen la gestión de los recursos del Estado.

Con la publicación de los decretos salariales y las regulaciones del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, se establecieron las asignaciones básicas y los porcentajes oficiales para estos grados.

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Salario de un intendente y subintendente de la Policía

Subintendente: Sueldo básico aproximado de $3.183.010 COP (factor porcentual de 31.8202%).

Intendente: Sueldo básico aproximado de $3.983.234 COP (factor porcentual de 40.5007%).

Estas cifras corresponden a la asignación básica mensual y no incluyen primas, bonificaciones ni subsidios.

Las remuneraciones dentro de la institución militar y policial se calculan tomando como referencia factores porcentuales sobre la escala salarial del sector público.

El ingreso total que percibe un uniformado a fin de mes suele ser sustancialmente mayor al salario base. De acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional, la liquidación final incluye diversos incentivos económicos: