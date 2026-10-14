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¿Cuánto gana un subintendente e intendente de la Policía? Esta es la tabla salarial

Conozca el salario de un servidor público según la tabla salarial.

Policía Metropolitana de Bogotá
FOTO: Policía

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
08:05 p. m.
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Averiguar cuánto gana un intendente y subintendente de la policía en Colombia es una de las consultas más frecuentes entre los aspirantes a la fuerza pública y los ciudadanos que siguen la gestión de los recursos del Estado.

Con la publicación de los decretos salariales y las regulaciones del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, se establecieron las asignaciones básicas y los porcentajes oficiales para estos grados.

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Salario de un intendente y subintendente de la Policía

  • Subintendente: Sueldo básico aproximado de $3.183.010 COP (factor porcentual de 31.8202%).
  • Intendente: Sueldo básico aproximado de $3.983.234 COP (factor porcentual de 40.5007%).

Estas cifras corresponden a la asignación básica mensual y no incluyen primas, bonificaciones ni subsidios.

Las remuneraciones dentro de la institución militar y policial se calculan tomando como referencia factores porcentuales sobre la escala salarial del sector público.

El ingreso total que percibe un uniformado a fin de mes suele ser sustancialmente mayor al salario base. De acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional, la liquidación final incluye diversos incentivos económicos:

  • Prima de antigüedad: Incremento progresivo según los años de permanencia en la institución.
  • Subsidio de alimentación: Asignación mensual destinada a la manutención del uniformado.
  • Prima de orden público / ubicación: Adicional otorgado según la zona geográfica o nivel de riesgo de la jurisdicción asignada.
  • Bonificación por desempeño: Reconocimientos monetarios por resultados operativos destacados.
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