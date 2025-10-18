¿Cuánto ganan rectores y coordinadores de colegios públicos en Colombia?
Esto es lo que devengan los directivos docentes en Colombia, según las escalas y bonificaciones de 2025.
09:15 a. m.
Los rectores y coordinadores de los colegios públicos en Colombia no tienen un salario fijo, sino que su remuneración se define según su posición en el Escalafón Nacional Docente, establecido por el Decreto Ley 1278 de 2002.
Cada año, el Gobierno Nacional actualiza estos valores mediante decretos salariales que fijan los montos de la asignación básica mensual y los porcentajes adicionales para quienes ocupan cargos directivos.
En términos simples, el salario total de un rector o coordinador está compuesto por tres elementos: la asignación básica, una asignación adicional por el cargo y, en algunos casos, un reconocimiento por número de jornadas.
Escala salarial docente 2025
De acuerdo con el Decreto 596 de 2025, las asignaciones básicas mensuales para los servidores públicos docentes y directivos docentes —que incluyen a rectores y coordinadores— quedaron así:
Grado 1 – Normalista superior o tecnólogo en educación
- Nivel A: $2.771.765
- Nivel B: $3.532.960
- Nivel C: $4.553.953
- Nivel D: $5.645.188
Grado 2 – Licenciado o profesional no licenciado
- Sin especialización: de $3.487.217 a $6.359.669
- Con especialización: de $3.789.366 a $7.099.055
- Con maestría o doctorado: de $4.009.297 a $7.267.560
Grado 3 – Licenciado con maestría o doctorado
- Maestría: de $5.836.443 a $9.908.070
- Doctorado: de $7.743.493 a $13.174.902
Salario final de rectores y coordinadores
A las asignaciones básicas anteriores se suman los porcentajes adicionales establecidos para los directivos docentes, según el artículo 11 del Decreto 596 de 2025:
- Rector de escuela normal superior: +35 %
- Rector de institución con preescolar, básica y media completas: +30 %
- Rector con básica completa: +25 %
- Rector con solo media completa: +30 %
- Coordinador: +20 %
- Director de centro educativo rural: +10 %
Esto significa que, por ejemplo:
Un rector grado 3 nivel D con doctorado puede devengar alrededor de $17,1 millones mensuales, sumando su asignación básica ($13.174.902) y el 30 % adicional ($3.952.470).
Un coordinador grado 3 nivel C con maestría podría recibir cerca de $10,25 millones, producto de su base ($8.546.486) más el 20 % adicional ($1.709.297).
Estos valores son antes de descuentos y bonificaciones complementarias.
Bonificación adicional 2025
El Decreto 617 de 2025 creó una bonificación mensual del 1,6 % para todos los docentes y directivos docentes.
Esta bonificación constituye factor salarial, es decir, se incluye en la base para el cálculo de prestaciones y futuros incrementos. El monto se paga durante todo el año 2025, mientras el servidor permanezca en el cargo, y se calcula sobre lo devengado en 2024.