¿Cuánto ganan rectores y coordinadores de colegios públicos en Colombia?

Los rectores y coordinadores de los colegios públicos en Colombia no tienen un salario fijo, sino que su remuneración se define según su posición en el Escalafón Nacional Docente, establecido por el Decreto Ley 1278 de 2002.

Cada año, el Gobierno Nacional actualiza estos valores mediante decretos salariales que fijan los montos de la asignación básica mensual y los porcentajes adicionales para quienes ocupan cargos directivos.

En términos simples, el salario total de un rector o coordinador está compuesto por tres elementos: la asignación básica, una asignación adicional por el cargo y, en algunos casos, un reconocimiento por número de jornadas.

Escala salarial docente 2025

De acuerdo con el Decreto 596 de 2025, las asignaciones básicas mensuales para los servidores públicos docentes y directivos docentes —que incluyen a rectores y coordinadores— quedaron así:

Grado 1 – Normalista superior o tecnólogo en educación

Nivel A: $2.771.765

Nivel B: $3.532.960

Nivel C: $4.553.953

Nivel D: $5.645.188

Grado 2 – Licenciado o profesional no licenciado

Sin especialización: de $3.487.217 a $6.359.669

Con especialización: de $3.789.366 a $7.099.055

Con maestría o doctorado: de $4.009.297 a $7.267.560

Grado 3 – Licenciado con maestría o doctorado

Maestría: de $5.836.443 a $9.908.070

Doctorado: de $7.743.493 a $13.174.902

Salario final de rectores y coordinadores

A las asignaciones básicas anteriores se suman los porcentajes adicionales establecidos para los directivos docentes, según el artículo 11 del Decreto 596 de 2025:

Rector de escuela normal superior: +35 %

Rector de institución con preescolar, básica y media completas: +30 %

Rector con básica completa: +25 %

Rector con solo media completa: +30 %

Coordinador: +20 %

Director de centro educativo rural: +10 %

Esto significa que, por ejemplo:

Un rector grado 3 nivel D con doctorado puede devengar alrededor de $17,1 millones mensuales, sumando su asignación básica ($13.174.902) y el 30 % adicional ($3.952.470).

Un coordinador grado 3 nivel C con maestría podría recibir cerca de $10,25 millones, producto de su base ($8.546.486) más el 20 % adicional ($1.709.297).

Estos valores son antes de descuentos y bonificaciones complementarias.

Bonificación adicional 2025

El Decreto 617 de 2025 creó una bonificación mensual del 1,6 % para todos los docentes y directivos docentes.

Esta bonificación constituye factor salarial, es decir, se incluye en la base para el cálculo de prestaciones y futuros incrementos. El monto se paga durante todo el año 2025, mientras el servidor permanezca en el cargo, y se calcula sobre lo devengado en 2024.