Sueldos del Ejército Nacional de Colombia: cuánto ganan los oficiales, suboficiales y soldados

La estructura salarial del Ejército Nacional de Colombia se basa en un sistema jerárquico y proporcional que garantiza la transparencia en la remuneración del personal uniformado.

RELACIONADO Veinte mercenarios colombianos están atrapados en Ucrania y piden ayuda para volver al país

Cada grado militar recibe un sueldo básico mensual calculado como un porcentaje fijo del valor asignado al General, quien representa el 100% de la escala.

Esta metodología, establecida por el Decreto 615 de 2025, define los valores oficiales que sirven de referencia para todos los grados, manteniendo una relación constante entre Oficiales y Suboficiales.

Cómo se calcula el sueldo en el Ejército Nacional

El sistema de escala gradual porcentual militar fija los sueldos de todos los grados con base en la asignación básica del General.

Para 2025, el sueldo básico del General es de $9.834.977 COP, cifra que corresponde al 45% de la asignación total equivalente a la remuneración de un Ministro del Despacho.

A partir de ese valor, cada rango recibe un porcentaje proporcional que determina su ingreso mensual, creando una estructura salarial clara, jerárquica y fácilmente verificable.

Sueldos básicos en el Ejército Nacional

Los siguientes valores representan el sueldo básico mensual de cada grado militar, calculado según la escala oficial vigente.

Estas cifras no incluyen primas, subsidios ni bonificaciones, que varían según la antigüedad, el cargo o la ubicación del servicio.

Oficiales

General — 100.0000% — $9.834.977

Mayor General — 96.9064% — $9.539.024

Brigadier General — 86.6242% — $8.519.898

Coronel — 67.1283% — $6.602.836

Teniente Coronel — 52.3616% — $5.148.976

Mayor — 45.5288% — $4.478.602

Capitán — 37.4682% — $3.685.296

Teniente — 32.7292% — $3.219.167

Subteniente — 28.9366% — $2.846.884

Suboficiales

Sargento Mayor de Comando Conjunto — 42.3483% — $4.167.320

Sargento Mayor de Comando — 36.2428% — $3.565.486

Sargento Mayor — 32.5610% — $3.201.770

Sargento Primero — 27.9765% — $2.751.492

Sargento Viceprimero — 25.3223% — $2.490.874

Sargento Segundo — 23.1383% — $2.275.646

Cabo Primero — 21.4023% — $2.105.749

Cabo Segundo — 20.7473% — $2.040.687

Cabo Tercero — 20.0996% — $1.976.849

Finalmente, los soldados profesionales devengan 1.604.680 pesos, mientras que los jóvenes que prestan su servicio militar en la institución, reciben una bonificación del 70 % del salario mínimo legal vigente (SMLMV), que para este año se fijó en $1.423.500 COP, lo que equivale a un ingreso mensual de $996.450 COP mensuales.

Diferencia entre sueldo básico y remuneración total

El sueldo básico constituye la base sobre la cual se calculan las prestaciones sociales, primas y aportes. Sin embargo, el ingreso mensual total del personal del Ejército incluye varios factores adicionales, entre ellos:

Prima de antigüedad y servicio.

Bonificación de orden público.

Subsidios de alojamiento o alimentación.

Prima de Alto Mando (en el caso del General), que representa el 55% adicional de su asignación total y no constituye factor salarial para efectos legales.

Esta estructura garantiza que la remuneración sea proporcional al rango y al nivel de responsabilidad, manteniendo la jerarquía económica dentro de las Fuerzas Militares.