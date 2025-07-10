CANAL RCN
Economía

Sueldos del Ejército Nacional de Colombia: cuánto ganan los oficiales, suboficiales y soldados

Conozca cuánto devengan mensualmente en Colombia los uniformados del Ejército Nacional, desde altos mandos hasta los jóvenes que prestan el servicio militar.

Ejército Nacional perro
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
06:17 p. m.
La estructura salarial del Ejército Nacional de Colombia se basa en un sistema jerárquico y proporcional que garantiza la transparencia en la remuneración del personal uniformado.

Cada grado militar recibe un sueldo básico mensual calculado como un porcentaje fijo del valor asignado al General, quien representa el 100% de la escala.

Esta metodología, establecida por el Decreto 615 de 2025, define los valores oficiales que sirven de referencia para todos los grados, manteniendo una relación constante entre Oficiales y Suboficiales.

Cómo se calcula el sueldo en el Ejército Nacional

El sistema de escala gradual porcentual militar fija los sueldos de todos los grados con base en la asignación básica del General.

Para 2025, el sueldo básico del General es de $9.834.977 COP, cifra que corresponde al 45% de la asignación total equivalente a la remuneración de un Ministro del Despacho.

A partir de ese valor, cada rango recibe un porcentaje proporcional que determina su ingreso mensual, creando una estructura salarial clara, jerárquica y fácilmente verificable.

Sueldos básicos en el Ejército Nacional

Los siguientes valores representan el sueldo básico mensual de cada grado militar, calculado según la escala oficial vigente.

Estas cifras no incluyen primas, subsidios ni bonificaciones, que varían según la antigüedad, el cargo o la ubicación del servicio.

Oficiales

  • General — 100.0000% — $9.834.977
  • Mayor General — 96.9064% — $9.539.024
  • Brigadier General — 86.6242% — $8.519.898
  • Coronel — 67.1283% — $6.602.836
  • Teniente Coronel — 52.3616% — $5.148.976
  • Mayor — 45.5288% — $4.478.602
  • Capitán — 37.4682% — $3.685.296
  • Teniente — 32.7292% — $3.219.167
  • Subteniente — 28.9366% — $2.846.884

Suboficiales

  • Sargento Mayor de Comando Conjunto — 42.3483% — $4.167.320
  • Sargento Mayor de Comando — 36.2428% — $3.565.486
  • Sargento Mayor — 32.5610% — $3.201.770
  • Sargento Primero — 27.9765% — $2.751.492
  • Sargento Viceprimero — 25.3223% — $2.490.874
  • Sargento Segundo — 23.1383% — $2.275.646
  • Cabo Primero — 21.4023% — $2.105.749
  • Cabo Segundo — 20.7473% — $2.040.687
  • Cabo Tercero — 20.0996% — $1.976.849

Finalmente, los soldados profesionales devengan 1.604.680 pesos, mientras que los jóvenes que prestan su servicio militar en la institución, reciben una bonificación del 70 % del salario mínimo legal vigente (SMLMV), que para este año se fijó en $1.423.500 COP, lo que equivale a un ingreso mensual de $996.450 COP mensuales.

Diferencia entre sueldo básico y remuneración total

El sueldo básico constituye la base sobre la cual se calculan las prestaciones sociales, primas y aportes. Sin embargo, el ingreso mensual total del personal del Ejército incluye varios factores adicionales, entre ellos:

  • Prima de antigüedad y servicio.
  • Bonificación de orden público.
  • Subsidios de alojamiento o alimentación.
  • Prima de Alto Mando (en el caso del General), que representa el 55% adicional de su asignación total y no constituye factor salarial para efectos legales.
Esta estructura garantiza que la remuneración sea proporcional al rango y al nivel de responsabilidad, manteniendo la jerarquía económica dentro de las Fuerzas Militares.

