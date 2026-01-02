CANAL RCN
Economía Video

Gerente (e) de Transmilenio explica por qué es necesario subirle 350 pesos al pasaje

Además, reveló por qué se aumentó la propuesta en 100 pesos, pasando de $250 a $350.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
04:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, se dio a conocer de cuánto sería el aumento para el pasaje de Transmilenio. El anuncio sorprendió a los usuarios, aunque la decisión aún no se ha tomado.

Alcalde Galán asegura que si el Gobierno garantiza dinero no subirá pasaje de Transmilenio
RELACIONADO

Alcalde Galán asegura que si el Gobierno garantiza dinero no subirá pasaje de Transmilenio

Por medio de un borrador de decreto, la Alcaldía de Bogotá presentó su propuesta de alza. Sería de 350 pesos, lo cual haría que pase de $3.200 a $3.550, aplicado para los servicios troncales de Transmilenio y los zonales del SITP.

¿Por qué se optó por $350 y no los $250 iniciales?

El pronóstico apuntaba a que el aumento sería de 250 pesos. No obstante, cambió luego de que se anunciara el aumento del salario mínimo al 23%, una cifra histórica que, a su vez, ha generado preocupación por el costo de vida.

Volviendo a Transmilenio, el decreto estará disponible para comentarios hasta el miércoles 7 de enero. Después, será cuestión de días para que entre a regir el aumento.

Al ser una decisión tan importante y con incidencia en millones de usuarios, Transmilenio se pronunció. Argumentó que el ajuste es necesario para la sostenibilidad del sistema y así garantizar que se siga prestando.

350 pesos son necesarios para la operación: gerente de TM

Su operación depende, no solo del salario mínimo, sino del Índice de Precios al Consumidor (IPC) e Índice de Precios del Productor (IPP), entre otros ítems. Al conocerse el aumento del primero, enfatizó que es necesario ajustarse de esta manera.

Usuarios de TransMilenio pagarían $213.000 al mes con el nuevo aumento del pasaje
RELACIONADO

Usuarios de TransMilenio pagarían $213.000 al mes con el nuevo aumento del pasaje

No obstante, el incremento no es paralelo. Comparando el valor de 2025, el alza entonces es de 10.9%; por debajo del salario mínimo.

Pedro Gutiérrez, gerente encargado de Transmilenio, reiteró la importancia de permitir que se sigan realizando los más de cuatro millones de viajes diarios y reveló que se contemplaba un aumento del 11% en el salario mínimo, lo cual habría permitido que los pasajeros solamente subieran 250 pesos.

Tuvimos que hacer nuevas modelaciones que nos arrojaron un aumento adicional de 100 pesos en la tarifa (…) Nos permitirá garantizar la operación y la sostenibilidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Así puede solicitar un crédito rápido con Nequi en 2026: requisitos y pasos

Pico y placa

Téngalo en cuenta: así operará el pico y placa para taxis en este mes de enero de 2026

Salario mínimo

Trabajadores de fondos privados deberán cotizar 100 millones más tras aumento del salario mínimo: Asofondos

Otras Noticias

Soacha

Desarticularon banda de extorsionistas ‘Los Z’ que tenían azotado el municipio de Soacha

En Soacha desarticularon una banda de extorsionistas que tenía azotado al municipio. Conozca los detalles.

Suiza

Revelan la hipótesis detrás del trágico incendio en un bar de Suiza que dejó 40 muertos

Más de 100 heridos dejó el incendio que se registró la madrugada de Año Nuevo en un bar en Suiza.

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Alfredo Morelos

Confirmado el futuro de Alfredo Morelos tras semanas de expectativa: fin de la incertidumbre

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores