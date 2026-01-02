Gerente (e) de Transmilenio explica por qué es necesario subirle 350 pesos al pasaje

En las últimas horas, se dio a conocer de cuánto sería el aumento para el pasaje de Transmilenio. El anuncio sorprendió a los usuarios, aunque la decisión aún no se ha tomado.

Por medio de un borrador de decreto, la Alcaldía de Bogotá presentó su propuesta de alza. Sería de 350 pesos, lo cual haría que pase de $3.200 a $3.550, aplicado para los servicios troncales de Transmilenio y los zonales del SITP.

¿Por qué se optó por $350 y no los $250 iniciales?

El pronóstico apuntaba a que el aumento sería de 250 pesos. No obstante, cambió luego de que se anunciara el aumento del salario mínimo al 23%, una cifra histórica que, a su vez, ha generado preocupación por el costo de vida.

Volviendo a Transmilenio, el decreto estará disponible para comentarios hasta el miércoles 7 de enero. Después, será cuestión de días para que entre a regir el aumento.

Al ser una decisión tan importante y con incidencia en millones de usuarios, Transmilenio se pronunció. Argumentó que el ajuste es necesario para la sostenibilidad del sistema y así garantizar que se siga prestando.

350 pesos son necesarios para la operación: gerente de TM

Su operación depende, no solo del salario mínimo, sino del Índice de Precios al Consumidor (IPC) e Índice de Precios del Productor (IPP), entre otros ítems. Al conocerse el aumento del primero, enfatizó que es necesario ajustarse de esta manera.

No obstante, el incremento no es paralelo. Comparando el valor de 2025, el alza entonces es de 10.9%; por debajo del salario mínimo.

Pedro Gutiérrez, gerente encargado de Transmilenio, reiteró la importancia de permitir que se sigan realizando los más de cuatro millones de viajes diarios y reveló que se contemplaba un aumento del 11% en el salario mínimo, lo cual habría permitido que los pasajeros solamente subieran 250 pesos.