Alcalde Galán asegura que si el Gobierno garantiza dinero no subirá pasaje de Transmilenio

Como ocurre cada inicio de año, en Bogotá vuelve a instalarse una de las discusiones más sensibles para millones de ciudadanos: el posible aumento del pasaje de TransMilenio. Para 2026, el debate tomó mayor fuerza luego del anuncio del incremento del salario mínimo en un 23 %, un ajuste que impacta directamente los costos operativos del sistema de transporte masivo. De acuerdo con distintos análisis técnicos, este aumento salarial podría traducirse en un incremento cercano a los 300 pesos en la tarifa, un valor significativo para los usuarios habituales del sistema.

El alza del salario mínimo incide especialmente en los gastos asociados a conductores, personal operativo y mantenimiento, rubros que representan una parte sustancial de la estructura de costos de TransMilenio. En este contexto, la discusión sobre quién debe asumir ese mayor gasto —el usuario, el Distrito o el Gobierno nacional— volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública de la capital.

El cruce de mensajes entre Petro y Galán por la tarifa del transporte

La polémica escaló rápidamente a las redes sociales, donde se produjo un cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El debate giró en torno al convenio de cofinanciación del transporte público y a los recursos que la Nación destinaría para apoyar al sistema en la capital.

El presidente Petro señaló, a través de su cuenta de X, que el Gobierno nacional dispone de 1,5 billones de pesos para la compra de una flota eléctrica en Bogotá, una inversión que, según el mandatario, permitiría reducir los costos por pasajero y evitar un incremento en el precio del pasaje. El anuncio fue interpretado como una alternativa para aliviar la presión financiera del sistema y proteger el bolsillo de los usuarios.

Sin embargo, la afirmación fue respondida de manera directa por el alcalde Galán, quien pidió claridad sobre los recursos realmente comprometidos y su transferencia efectiva al Distrito.

La condición del Distrito para no subir el pasaje de TransMilenio

En su respuesta pública, Carlos Fernando Galán afirmó que Bogotá no tendría que aumentar la tarifa de TransMilenio si el Gobierno nacional garantiza y transfiere 1,5 billones de pesos adicionales durante este año. No obstante, el mandatario distrital precisó que el compromiso vigente no alcanza esa cifra.

“Presidente, hasta ahora el Gobierno Nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones de pesos. Usted habla de 1,5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente con que no subiremos la tarifa de TransMilenio”, escribió Galán en su cuenta oficial.

El alcalde explicó que el convenio de cofinanciación actual para la flota eléctrica contempla un aporte nacional de $938 mil millones, y no de 1,5 billones, como señaló el presidente. Por ello, insistió en que la discusión debe centrarse en los recursos efectivamente disponibles y no en anuncios que aún no se han materializado.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los usuarios, que observan con preocupación la posibilidad de que el pasaje supere los valores actuales. La definición final dependerá de las negociaciones entre el Distrito y el Gobierno nacional, en un debate que, una vez más, pone al transporte público en el centro de la conversación ciudadana en Bogotá.