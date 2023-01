La millonaria suma que ha pagado el Gobierno por las reclamaciones de daños en el paro nacional

El paro nacional que surgió en 2021 por inconformidades con la reforma tributaria que había propuesto el gobierno de turno dejó muchas más consecuencias que vidrios rotos, estaciones destruidas, pérdidas humana y personas detenidas.

Los hechos vandálicos que destruyeron comercios, viviendas y servicios públicos le cuestan al país miles de millones, y las cifras lo demuestran. Este martes 10 de enero el Ministerio de Hacienda hizo una publicación en la que muestra cuáles son las quejas que ha recibido la aseguradora estatal por parte de particulares, son más de 2.100 reclamaciones por daños y a la fecha se han pagado 42 solicitudes que ascienden a más de 2.156 millones de pesos.

Según las cifras de la cartera, las reclamaciones son de hasta $11.636 millones por parte de personas y entidades particulares afectadas por el paro nacional. Estos pagos son hechos por medio de la Aseguradora Solidaria y corresponden a la póliza de terrorismo firmada entre el Gobierno y los particulares.

En una tabla, la entidad revela el estado de los trámites, el número y el costo de cada uno. Por ejemplo, en la categoría de avisados se encuentran los “siniestros que los afectados han avisado a la Aseguradora a través del centro de atención telefónica, pero que no han aportado ninguna documentación soporte para su atención”. Hay 1.843 de estos por un valor de $6.998.144.582.

Los que están en trámite son la mayoría (328), se trata de los siniestros avisados y en los que ya hay documentos aportados. Finalmente, 8 están en estado de “ofrecimiento”, lo que quiere decir que están en trámite de pago. El costo de dichas reclamaciones es de $756.998.770.

¿Qué daños del paro nacional de 2021 no cubre la aseguradora?

De momento hay 44 reclamaciones que fueron declinadas por la aseguradora porque no tienen cobertura o no cumple los requisitos para ser indemnizados. Se trata, por ejemplo, de vehículos hurtados, fuera de servicio o hechos en los que no hay demostración de ocurrencia.

Cabe mencionar que todas las reclamaciones son recibidas y atendidas por la Aseguradora Solidaria, no por el Ministerio. En caso de querer hacer una de estas es posible comunicarse a las siguientes líneas de atención:

Nivel nacional: 018000 512021

Bogotá: 291 6868

Celular: Celular: #789 opción 5

