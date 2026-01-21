Gobierno Nacional lanza convocatoria con subsidios de hasta 22 SMMLV para mejoramiento vivienda

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, lanzó oficialmente una convocatoria de subsidios para el mejoramiento de vivienda, financiada con recursos del 5% del mayor recaudo del Sistema General de Regalías (SGR).

La medida quedó establecida mediante la Resolución 0011 del 9 de enero de 2026, que adopta los términos de referencia para la ejecución del plan de convocatorias correspondiente al bienio 2025–2026.

La convocatoria se enmarca en la línea de inversión denominada “Desarrollo empresarial para el impulso comunitario en el sector vivienda” y tiene como objetivo conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles para mejoramiento de vivienda urbana y rural.

¿En qué consiste el subsidio de mejoramiento de vivienda?

Los proyectos financiables deben contemplar soluciones de mejoramiento de vivienda, que pueden incluir intervenciones locativas, de servicios públicos o modulares, siempre orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad. Todas las intervenciones pueden incorporar acciones relacionadas con eficiencia energética, uso eficiente del agua y materiales de bajo impacto ambiental.

El subsidio familiar de vivienda establecido en la convocatoria puede ser de hasta 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) en zonas urbanas y hasta 22 SMMLV en zonas rurales. Este valor incluye costos directos e indirectos del proyecto, así como interventoría, apoyo a la supervisión y acompañamiento social.

Los proyectos tendrán un plazo de ejecución de hasta 24 meses y deberán presentarse como proyectos de inversión en fase III, cumpliendo los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa del Sistema General de Regalías.

ABECÉ para inscribirse en la convocatoria de subsidios de vivienda

¿Quiénes pueden participar? Entidades territoriales habilitadas conforme a la Resolución 40599 de 2025 que presenten proyectos de mejoramiento de vivienda. ¿Qué proyectos aplican? Mejoramiento de vivienda urbana o rural, formulado como proyecto de inversión en fase III. ¿Cuánto es el subsidio? Hasta 18 SMMLV en zonas urbanas y hasta 22 SMMLV en zonas rurales. ¿Qué se debe presentar? Carta de solicitud, documento técnico, presupuesto y documentos de la organización comunitaria. ¿Cómo se inscribe el proyecto? Radicando la propuesta por correo electrónico, dentro de los plazos del cronograma. ¿Cómo se eligen los proyectos? Por evaluación técnica; deben alcanzar mínimo 70 puntos para ser elegibles. ¿Quién aprueba? El Ministerio de Vivienda, mediante instancia de priorización y acto administrativo.

Para mayor información, consulte directamente en la página del Ministerio de Vivienda, donde encontrará todos los detalles de la convocatoria.