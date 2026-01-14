CANAL RCN
Esto es lo máximo que le pueden cobrar por administración y arriendo tras aumento del salario mínimo

¿El arriendo y la administración suben lo mismo que el salario mínimo 2026?

Nicolás Martínez Sánchez

enero 14 de 2026
08:57 a. m.
Por vía decreto, el Gobierno aumentó al 23.78% el salario mínimo para 2026. El anuncio, entre sorpresivo y cuestionado, ha generado una serie de reacciones.

El incremento beneficia 2.4 millones de personas, pero no aplica para otros 21 millones.

Tutela busca tumbar el alza: ¿Se dará?

Pues bien, a través de una tutela se busca suspender el alza. La acción fue presentada por el comerciante Alexander Donato representado por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares y es contra la Presidencia, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Hacienda.

Los argumentos radican en que el Gobierno no habría cumplido con el debido proceso legal. Si la tutela es aceptada, una de las decisiones podría ser la suspensión del 23%, en caso de que el juez lo considere así mientras se surte el resto del proceso.

Con el aumento del salario mínimo, una de las principales dudas ha sido el incremento en la administración en la propiedad horizontal.

No es obligatorio aumentar lo mismo del salario

Ángela Montero, directora jurídica en Lonja Propiedad Raíz de Bogotá, aclaró las incógnitas en Noticias RCN. En primer lugar, precisó que el aumento en la cuota no es obligatorio bajo el 23%.

“Lo que realizan las administraciones o las asambleas es determinar un porcentaje que se liga, ya sea al IPC o al salario mínimo legal mensual vigente. Automáticamente, no opera el aumento de estas cuotas con base en el salario”, sostuvo.

En materia de arriendos, Montero explicó que hay dos reglas principales. La primera es que el contrato tuvo que haber tenido una ejecución de 12 meses: “Antes de eso, a usted no le pueden hacer ningún incremento. La ley menciona un canon de ajuste de arrendamiento”.

La segunda consta de que el reajuste se hace a partir del IPC. En este caso, se toma en cuenta el de 2025.

