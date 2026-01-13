¿Qué se paga con la elevada cuota de administración de los conjuntos en 2026?

El aumento del salario mínimo en 23% para 2026 está generando un efecto dominó en los costos de las administraciones de conjuntos residenciales y en los precios de la vivienda de interés social en Colombia, afectando directamente el bolsillo de miles de familias.

Esta cuota destina entre el 60% y el 65% de los costos al personal de seguridad y el personal de limpieza. Este porcentaje explica por qué el incremento salarial impacta tan directamente en las cuotas de administración, así lo explicó Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas:

Los costos asociados a vigilancia y aseo son uno de los rubros que más pesan en las copropiedades, estamos hablando de entre 60 al 65% del peso de todo el presupuesto de la copropiedad.

¿En cuánto quedan las cuotas de administración de los conjuntos?

Una familia que durante 2025 pagaba 200.000 pesos mensuales de administración, ahora debe destinar 247.400 pesos, un incremento de 47.400 pesos:

Los casos más extremos reportan aumentos de 350.000 a 650.000 pesos mensuales.

"Pagábamos 350.000, 400.000 y ahora llegó a 650.000, o sea que es bastante fuerte el aumento", señaló Jorge López, habitante de Pereira.

Los gremios del sector explican que las tarifas de seguridad están determinadas por la Superintendencia de Vigilancia y Entidades del Gobierno, y estas están expresadas en salarios mínimos.

Aunque las asambleas de copropietarios pueden modificar esta decisión. Para cambiar esta normativa se requiere una ley en el Congreso.

El exorbitante costo de las viviendas VIS

El impacto también alcanza a la vivienda de interés social. En 2025, el precio de una VIS en ciudades de más de un millón de habitantes era de 213,5 millones de pesos; con el incremento del 23,7%, este valor ascendió a 262,6 millones en 2026.

Esta diferencia de casi 50 millones de pesos dificulta que las familias accedan a la cuota inicial.

Actualmente, los precios de vivienda VIS en ciudades grandes no pueden superar los 150 salarios mínimos, mientras que en ciudades pequeñas el tope es de 135 salarios mínimos. El gobierno presentó un proyecto de decreto para establecer límites y desindexar estos precios del salario mínimo.

Germán Machado, profesor de economía de Uniandes, explicó que "esta medida es un control de precios, que acaba la estructura financiera del sector, que altera el negocio, que hace mucho más probable tener pérdidas en proyectos de interés social".

El proyecto gubernamental busca unificar el precio de todas las viviendas de interés social en el país a 135 salarios mínimos.