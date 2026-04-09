Trabajadores independientes en Colombia recibirían pago extra con nueva ley: esto se sabe

Un nuevo proyecto de ley busca transformar el acceso a la seguridad social en Colombia, permitiendo que los trabajadores independientes y contratistas puedan recibir el beneficio de la cuota monetaria de las cajas de compensación familiar, un pago que actualmente está reservado casi exclusivamente para los empleados dependientes.

La iniciativa, que ya superó su primer debate en la Comisión Séptima del Senado y se prepara para su discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, tiene como objetivo central reducir la brecha de beneficios entre quienes tienen un contrato laboral formal y quienes trabajan de manera autónoma.

De ser aprobada, la ley permitiría que miles de trabajadores accedan a un subsidio mensual que, para el año 2026, ya supera los $73.000 por cada beneficiario (hijos menores de edad, padres mayores de 60 años o hermanos huérfanos con discapacidad).

En entidades como Compensar, este valor se ha fijado en $73.100, lo que representa un ingreso anual de aproximadamente $877.200 por cada carga familiar registrada.

Para acceder a este beneficio, el proyecto contempla un mecanismo de aporte voluntario. Los independientes interesados deberán cotizar el 4 % de su Ingreso Base de Cotización (IBC) a la caja de compensación de su elección. Este esquema busca que el trabajador independiente iguale las condiciones del sistema de protección social que hoy financian las empresas para sus empleados de nómina.

¿Qué se requiere para acceder a esta ayuda?

El acceso al dinero no será automático; la propuesta establece requisitos estrictos para garantizar la sostenibilidad del sistema:

Afiliación única: El trabajador debe estar afiliado a una sola caja de compensación en su lugar de residencia.

Antigüedad: Se exigirá una cotización continua de al menos seis meses antes de poder reclamar el primer pago.

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Verificación vía PILA: Los pagos se realizarán de forma mes vencido y se validarán a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Además, para evitar fraudes o la subdeclaración de ingresos, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) trabajará en conjunto con la DIAN para cruzar información financiera de los solicitantes.