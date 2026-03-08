Daviplata anuncia cambios importantes que beneficiará a millones de usuarios desde marzo

La billetera digital Daviplata anunció una nueva etapa en su evolución dentro del sistema financiero colombiano.

La plataforma comenzará a transformarse en un neobanco, lo que significa que ampliará sus servicios y ofrecerá nuevas herramientas financieras para millones de usuarios en el país.

El cambio llega en un momento clave para la aplicación, que ya supera los 19 millones de usuarios y se ha consolidado como una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia.

Ahora, la meta de la compañía es que los usuarios no solo usen la app para enviar o recibir dinero, sino también para acceder a productos financieros más completos desde el celular.

Daviplata ofrecerá nuevas tarjetas y herramientas de pago

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con el lanzamiento de nuevas funciones para las tarjetas digitales dentro de la aplicación.

En entrevista con el diario La República, Ángela María Ramírez, Ceo de Daviplata, explicó algunas de las novedades que llegarán a partir de marzo. Según señaló, “sin duda las tarjetas débito y crédito serán protagonistas en esta nueva etapa”.

Actualmente, la tarjeta débito digital de Daviplata ya está disponible para compras en internet desde dispositivos Android y iOS. Sin embargo, la plataforma dará un paso más.

“A partir de marzo, los clientes podrán subir la tarjeta débito digital a su wallet en dispositivos Android, lo que permitirá usarla también en el mundo físico”, explicó la directiva.

Además, la aplicación incorporará una nueva categoría llamada movilidad, que permitirá a los usuarios recargar la tarjeta de TransMilenio y acceder a otros sistemas de transporte desde el celular.

Créditos digitales y más servicios financieros

La evolución hacia un neobanco también traerá nuevas opciones de financiación para los usuarios.

Daviplata comenzará a ofrecer créditos rotativos directamente desde la aplicación, pensados especialmente para pequeños negocios o personas que necesitan capital para sus gastos diarios.

Sobre este punto, la CEO explicó que “desde marzo los clientes tendrán acceso a un crédito rotativo”. Los montos irán desde $50.000 hasta $5,2 millones, un rango que, según la entidad, cubre las necesidades del 90 % de la población colombiana.