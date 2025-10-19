Ingreso a la Fuerza Aérea Colombiana: costo y requisitos que debe tener

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ahora conocida como Fuerza Aeroespacial Colombiana, representa una de las instituciones de mayor prestigio en el país, ofreciendo una carrera profesional o tecnológica en el ámbito militar y aeronáutico.

Con la mirada puesta en el año 2026, miles de jóvenes colombianos se preguntan cuáles son los requisitos, costos y el proceso de admisión para vestir el uniforme azul celeste.

Si bien los detalles específicos de cada convocatoria pueden variar, la Dirección de Incorporación mantiene líneas generales que son clave para los aspirantes a Oficiales y Suboficiales.

Requisitos para ingresar a la FAC

El primer paso para ingresar a las escuelas de formación, como la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" (EMAVI) para Oficiales o la Escuela de Suboficiales "Capitán Andrés M. Díaz" (ESUFA), es cumplir con los requisitos básicos de ley y los específicos de la institución.

Es indispensable ser colombiano o acreditar la nacionalidad colombiana. En el caso de los hombres, deben haber definido su situación militar, aunque es posible iniciar el proceso estando en esta etapa.

Las edades varían significativamente según la modalidad de ingreso (Oficial Regular, Suboficial Regular, profesionales, etc.). Por ejemplo, para el Curso Regular de Oficiales se suelen establecer límites de edad. Las últimas convocatorias para bachilleres han solicitado haber nacido en un rango específico de años, lo que se debe consultar detalladamente en la convocatoria vigente para 2025 en la página oficial de incorporación.

Este es un requisito crucial y diferenciador. Si bien la estatura mínima general de ingreso puede ser, por ejemplo, de 1.65 metros para hombres y 1.60 metros para mujeres, la exigencia aumenta para aquellos que aspiran al Cuerpo de Vuelo, donde generalmente se requiere un mínimo de 1.65 metros tanto para hombres como para mujeres, con una estatura máxima de 1.95 metros.

Además, se exige ser bachiller (con todos los logros aprobados) o estar cursando grado 11 y graduarse en el año de la convocatoria. Además, la presentación del examen de Estado ICFES (Saber 11) es un requisito ineludible, con un puntaje mínimo que debe ser consultado por el aspirante en el momento de la inscripción.

¿Cuáles son los costos para ingresar a la FAC?

El valor del derecho de inscripción es el primer pago y varía entre las categorías. Por ejemplo, mientras que la inscripción para Oficiales tiene un costo (cifras recientes rondan los $175.000), la inscripción para Suboficiales en algunas convocatorias se ha ofrecido sin costo o con un valor mucho menor ($110.000, por ejemplo), con la posibilidad de descuentos por pronto pago.

Además de ello, los valores asociados a las fases de evaluación, incluyen pruebas psicofísicas y estudios de seguridad: