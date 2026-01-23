CANAL RCN
Tendencias

Informe global revela las ciudades más peligrosas del mundo: Colombia aparece en la lista con 3 ciudades

Un ranking internacional reveló las ciudades más peligrosas del mundo en 2026. Cali, Bogotá y Medellín aparecen en el listado. Vea los detalles.

Informe global revela las ciudades más peligrosas del mundo: Colombia aparece en la lista con 3 ciudades
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 23 de 2026
08:05 p. m.
En el más reciente Crime Index by City 2026, la base colaborativa de datos Numbeo (que agrupa percepciones y estadísticas sobre criminalidad en más de 400 ciudades del mundo) publicó su ranking anual de inseguridad urbana.

En este listado global, tres ciudades colombianas aparecen entre las urbes con mayores índices de criminalidad, un dato que ha generado preocupación y debate en el país.

Para 2026, Cali, Bogotá y Medellín figuran en distintas posiciones del ranking, comparadas con otras zonas urbanas de todo el mundo según la percepción de inseguridad, delitos, asaltos y homicidios.

¿Cómo están posicionadas las ciudades colombianas?

La capital del Cali se ubica como la primera ciudad colombiana en el listado global, pues aparece en el puesto 18 con un índice de criminalidad alto, situación que contrasta con la imagen turística y cultural que muchos tienen de esta ciudad del Valle del Cauca.

Por su parte, Bogotá figura en el puesto 37 con un índice menor al de Cali, pero aún así dentro del grupo de ciudades con niveles elevados de criminalidad, según la percepción de sus habitantes y visitantes.

Finalmente, Medellín cierra la participación de ciudades colombianas dentro del ranking más amplio, situada en el puesto 128, con un índice de inseguridad considerable aunque más bajo que el de Cali y Bogotá.

¿Qué ciudades lideran el ranking mundial?

A nivel global, las primeras posiciones del ranking mundial son ocupadas por urbes con índices de criminalidad extremadamente altos.

Pietermaritzburg y Pretoria, en Sudáfrica, junto con Caracas, en Venezuela, encabezan la lista con los mayores índices de inseguridad según Numbeo.

Es importante recordar que estos índices no solo se basan en estadísticas oficiales, sino también en percepciones ciudadanas recopiladas a través de encuestas, lo que ofrece una mirada amplia sobre cómo se vive y se siente la seguridad en distintas partes del mundo.

