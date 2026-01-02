Revelan el tope máximo de lo que puede aumentar la cuota de administración para este 2026

El panorama económico de Colombia para 2026 ha quedado definido tras el reciente anuncio gubernamental que fijó un incremento histórico en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

A partir del 1 de enero de 2026, el salario básico se situará en $1.750.905, lo que representa un aumento del 23,7% respecto al año anterior. Si a esto se suma el nuevo auxilio de transporte de $249.095, el ingreso total para millones de trabajadores alcanza los $2.000.000.

La indexación de precios —el mecanismo por el cual ciertos servicios suben automáticamente según el salario mínimo— será el principal reto para las finanzas de los hogares durante el primer trimestre del año.

El ajuste del 23,7% no solo beneficia el bolsillo del trabajador, sino que también encarece diversos servicios esenciales. Los expertos advierten que este incremento real (muy por encima de la inflación proyectada, que ronda el 4% o 5%) generará presiones en sectores que dependen intensamente de la mano de obra, como los servicios de aseo, salud y vigilancia.

De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), un incremento de esta magnitud podría intensificar los mecanismos de indexación, elevando el costo de las cuotas alimentarias, los aportes a seguridad social de los trabajadores independientes y las tarifas de servicios tercerizados.

Tope máximo para aumentar la cuota de administración en 2026

Una de las preguntas más urgentes para quienes viven bajo el régimen de propiedad horizontal es el incremento de la cuota de administración. A diferencia de lo que muchos creen, no existe una "ley" que imponga un tope máximo porcentual al aumento de estas expensas comunes. Sin embargo, el mercado y la estructura de costos dictan una realidad compleja para este 2026.

Tradicionalmente, las asambleas de copropietarios ajustan la cuota basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o en el aumento del salario mínimo. Pero para este año, un ajuste basado únicamente en el IPC (cerca del 5%) resultaría insuficiente para cubrir los gastos de la mayoría de los edificios.

El incremento del salario mínimo impacta directamente los contratos de vigilancia y limpieza, que pueden representar hasta el 70% o 80% del presupuesto de una copropiedad. Debido a los cambios en la jornada laboral (que se reduce a 42 horas semanales) y los nuevos recargos decretados, las tarifas de vigilancia privada podrían experimentar alzas desproporcionadas.