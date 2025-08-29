Curso GRATIS de conducción de motos para mujeres en Bogotá: ¿Cómo inscribirse?

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Tránsito de Bogotá anunciaron una nueva estrategia para promover la seguridad vial en la capital.

Y es que este sábado 30 de agosto de 2025, las mujeres motociclistas podrán participar en un curso gratuito teórico-práctico de conducción de motos, diseñado para reforzar habilidades en la vía y reducir el riesgo de siniestros.

El evento se realizará en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar (avenida Villavicencio con carrera 38), desde las 7:30 a.m. hasta el mediodía. Los cupos son limitados y las interesadas deben inscribirse previamente a través del enlace dispuesto por la entidad: (LINK).

Contenido del curso de conducción gratis en Bogotá

Durante la jornada, las asistentes recibirán formación en cinco módulos prácticos y pedagógicos:

Siniestralidad vial en Bogotá, principales causas y consecuencias.

Normatividad nacional y distrital, sanciones, causales de inmovilización y señales de tránsito.

Uso correcto de elementos de protección personal, con énfasis en la elección y certificación de cascos.

Factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.

Técnicas de conducción preventiva y eco-conducción, además de alistamiento preoperacional de la moto.

Según la SDM, esta iniciativa busca reforzar técnicas de conducción, adoptar conductas seguras en la vía, evitar siniestros viales y aprender sobre normatividad.

Requisitos para participar en el curso gratuito

Las mujeres que asistan deberán presentarse con su motocicleta y licencia de conducción vigente, ya que el curso combina teoría con práctica en terreno.

El Distrito enfatizó que este tipo de actividades no solo fortalecen las competencias de las motociclistas, sino que también contribuyen a salvar vidas en la vía pública.