Nuevo reglamento para motos en Colombia ya no regirá en 2025, Gobierno fijó nueva fecha

En Colombia, los conductores de motos y vehículos estaban a punto de enfrentar un cambio importante con la implementación de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas aplicables a vehículos y remolques.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el Gobierno Nacional postergó hasta agosto de 2026 la entrada en vigencia de estas medidas, según lo establece un borrador de resolución recientemente conocido.

Borrador Ministerio de Transporte

Esto significa que durante todo el año 2025 y hasta mediados de 2026 dichos reglamentos no entrarán en aplicación en Colombia.

En consecuencia, seguirá vigente el actual marco de certificación que reconoce las normas estadounidenses Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), lo que garantiza que los vehículos y autopartes de origen estadounidense puedan seguir siendo importados y comercializados en el país sin restricciones adicionales.

¿Qué pasa con las motos y sus nuevas exigencias?

En el sector de las motocicletas se esperaba que en septiembre de 2025 comenzara a regir la Resolución 20223040065305 de 2022, que obligaba a que todas las motos nuevas se comercialicen con llantas que cumplan con estándares internacionales de calidad y seguridad, como el Reglamento 75 de la ONU o los FMVSS de Estados Unidos.

RELACIONADO Nueva reglamentación para motos en Colombia entraría en vigor en los próximos días

Asimismo, en octubre debía entrar en vigencia la Resolución 20223040044585 de 2022, que exige que las motocicletas de cilindraje mayor a 125 cc tengan sistema de frenos ABS, mientras que las de menor cilindrada podrían optar por ABS o CBS. Estas medidas también fueron aplazadas hasta 2026.

El Gobierno explica las razones del aplazamiento

El borrador de la resolución señala que:

"Adicionalmente, se ha dispuesto que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Comercio, adelante un estudio para establecer las condiciones que permitan la coexistencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas y los estándares FMVSS".

Y agrega que "el propósito de esta medida es consolidar un esquema regulatorio que asegure la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y, al mismo tiempo, preserve la fluidez del comercio automotor con Estados Unidos y otros socios estratégicos."

El mismo documento añade: "El Gobierno Nacional reitera que el mercado automotor estadounidense podrá seguir participando plenamente en Colombia bajo las reglas actuales, y que, incluso cuando entre en vigor la nueva regulación, se garantizará un marco de coexistencia regulatoria que reconozca tanto los reglamentos de Naciones Unidas como los estándares FMVSS".

Reacciones del sector de motocicletas

Desde la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, su director Iván García expresó la posición del gremio a Noticias RCN.

"Nuestro compromiso con la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de llantas y frenos, participando activamente en las mesas técnicas junto a la ANSV, el Ministerio de Transporte y la SIC, para asegurar que este proceso se adelante de manera ordenada y sin contratiempos", iniciaron.

Y agregaron que "una entrada en vigencia de estos reglamentos constituiría en una medida esencial para proteger a los usuarios, reducir la siniestralidad y fortalecer la estabilidad y seguridad de los vehículos en situaciones críticas, en línea con los objetivos de seguridad vial del país".

Y finalizaron diciendo que "tenemos una completa disposición para acompañar las determinaciones que a bien adopte el Gobierno Nacional frente a la prórroga o aplicación de los reglamentos, siendo respetuosa de dichas decisiones y buscando siempre un equilibrio entre el avance en seguridad vial, la competitividad del sector y la estabilidad del mercado".

Así las cosas, se confirma que los nuevos reglamentos para motos y vehículos en Colombia no comenzarán en 2025, sino en agosto de 2026, fecha en la que se espera finalmente su aplicación definitiva.