CANAL RCN
Economía

Confirmado: motos y carros alterados ya no podrán circular en este lugar de Colombia

En Colombia quedó prohibida la circulación de motos y carros alterados con escapes modificados; los conductores se exponen a multas e inmovilización.

prohibicion-carros-motos-en-boyaca
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
11:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el municipio de Toca, Boyacá, se acaba de implementar una medida que marca un precedente en materia de movilidad y convivencia ciudadana.

Nuevo reglamento para motos en Colombia ya no regirá en 2025, Gobierno fijó nueva fecha
RELACIONADO

Nuevo reglamento para motos en Colombia ya no regirá en 2025, Gobierno fijó nueva fecha

Y es que a partir de ahora queda prohibida la circulación de motocicletas y automóviles que hayan sido modificados en sus sistemas de escape o sonido y que, por ende, generen altos niveles de ruido.

Comunicado oficial sobre nueva Ley en Toca, Boyacá

Según informó la Alcaldía, la decisión se tomó tras identificar que este tipo de alteraciones estaban afectando de manera directa “la paz, el descanso y la calidad de vida de la población, especialmente en zonas residenciales, centros educativos, hospitales y áreas rurales”.

Multas a motos con calcomanías en Colombia: cuándo aplica y precio de la infracción
RELACIONADO

Multas a motos con calcomanías en Colombia: cuándo aplica y precio de la infracción

El decreto municipal, que adopta la Ley 2450 de 2025, establece que queda prohibida cualquier modificación, alteración o sustitución no autorizada de los sistemas de escape de motos y carros. Esto incluye la instalación de dispositivos que superen los niveles de ruido permitidos por la normatividad vigente.

Sanción para conductores que incumplan la norma

Los infractores se enfrentarán a comparendos, multas tipo 3 y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Para hacer cumplir la norma, la Policía Nacional realizará operativos de control en puntos estratégicos del municipio con el uso de sonómetros y otras herramientas técnicas.

Campañas pedagógicas y control ciudadano

La Alcaldía de Toca también anunció campañas de sensibilización dirigidas especialmente a motociclistas, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de respetar los niveles de ruido y preservar el entorno sonoro del municipio.

¡Orgullo colombiano! David Alonso logró su primera victoria épica en Moto2 en el Gran Premio de Hungría
RELACIONADO

¡Orgullo colombiano! David Alonso logró su primera victoria épica en Moto2 en el Gran Premio de Hungría

“La protección del bienestar colectivo y la convivencia armónica exige tomar medidas administrativas oportunas y proporcionadas”, señaló el comunicado oficial.

De esta manera, Toca, Boyacá, se convierte en uno de los primeros municipios en Colombia en aplicar de forma estricta estas disposiciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia hoy 28 de agosto: así abrió la divisa y esta es la TRM

Turismo

Piloto de avión en Colombia reveló cuánto ganan: así varía el salario según aerolínea

Dian

Dian subasta carros, joyas y lingotes de oro: así puede participar hasta el 29 de agosto

Otras Noticias

Feminicidio

En memoria de Nancy Mestre, radican proyecto de ley para que el delito de feminicidio no prescriba

El proyecto fue radicado en la Secretaría General del Senado de la República.

FC Barcelona

Equipo colombiano se enfrentará al FC Barcelona en prestigioso Torneo Juvenil en España

Entre el 29 y el 31 de agosto, el Internacional de Palmira representará a nuestro país en el Torneo Leyendas del Futuro Sub-16.

Estados Unidos

Sombríos hallazgos en el diario de la mujer transgénero que mató a dos niños en iglesia de EE. UU.

Estéreo Picnic

El cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026: conozca aquí los artistas y los precios

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?