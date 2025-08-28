Confirmado: motos y carros alterados ya no podrán circular en este lugar de Colombia

En el municipio de Toca, Boyacá, se acaba de implementar una medida que marca un precedente en materia de movilidad y convivencia ciudadana.

Y es que a partir de ahora queda prohibida la circulación de motocicletas y automóviles que hayan sido modificados en sus sistemas de escape o sonido y que, por ende, generen altos niveles de ruido.

Comunicado oficial sobre nueva Ley en Toca, Boyacá

Según informó la Alcaldía, la decisión se tomó tras identificar que este tipo de alteraciones estaban afectando de manera directa “la paz, el descanso y la calidad de vida de la población, especialmente en zonas residenciales, centros educativos, hospitales y áreas rurales”.

El decreto municipal, que adopta la Ley 2450 de 2025, establece que queda prohibida cualquier modificación, alteración o sustitución no autorizada de los sistemas de escape de motos y carros. Esto incluye la instalación de dispositivos que superen los niveles de ruido permitidos por la normatividad vigente.

Sanción para conductores que incumplan la norma

Los infractores se enfrentarán a comparendos, multas tipo 3 y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Para hacer cumplir la norma, la Policía Nacional realizará operativos de control en puntos estratégicos del municipio con el uso de sonómetros y otras herramientas técnicas.

Campañas pedagógicas y control ciudadano

La Alcaldía de Toca también anunció campañas de sensibilización dirigidas especialmente a motociclistas, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de respetar los niveles de ruido y preservar el entorno sonoro del municipio.

“La protección del bienestar colectivo y la convivencia armónica exige tomar medidas administrativas oportunas y proporcionadas”, señaló el comunicado oficial.

De esta manera, Toca, Boyacá, se convierte en uno de los primeros municipios en Colombia en aplicar de forma estricta estas disposiciones.