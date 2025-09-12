CANAL RCN
Economía

Supermercado D1 lanzó innovadora herramienta que facilitará el mercado para millones de colombianos

Conozca cómo funciona esta novedosa herramienta.

Tiendas D1 habló sobre investigación productos lácteos.
Foto: La República.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
10:10 a. m.
La cadena de supermercados ha puesto en marcha un nuevo canal de atención a través de la popular plataforma de mensajería WhatsApp.

Esta jugada no solo fortalece los canales de comunicación de D1, sino que también acerca la tienda a sus clientes de una manera que se alinea perfectamente con las tendencias de inmediatez y accesibilidad que caracterizan al consumidor moderno.

El propósito central de esta nueva herramienta es dotar al comprador de información actualizada y accesible antes de siquiera poner un pie en la tienda.

¿Qué ofrecerá la innovadora herramienta del D1?

Según D1, este espacio permitirá que los usuarios consulten promociones, lanzamientos, cambios en el surtido e incluso recomendaciones personalizadas, todo sin tener que visitar varias páginas o redes sociales.

Mediante este canal los clientes podrán saber qué productos están disponibles, cuáles llegan como novedades y qué cambios podrían afectar su visita habitual a la tienda.

Esta herramienta se integra a la estrategia de la cadena para ofrecer mayor confianza y claridad a sus usuarios. Saber de antemano el surtido disponible en la tienda más cercana permite a los clientes armar sus listas con mayor precisión, reduciendo el tiempo de permanencia en el punto de venta y, por ende, mejorando la fluidez y la experiencia general de compra.

