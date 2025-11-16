Conocido supermercado por los colombianos anunció su expansión en el país: estos serán los beneficios

Año a año son varios los supermercados de bajo costo los que se roban la atención de miles de clientes. La estrategia de manejar un negocio en los barrios de las principales ciudades del país y con buenos precios con respecto a su competencia, hace que los clientes los elijan.

Bajo este contexto, una de las cadenas más conocidas y consumidas por los colombianos como los es OXXO anunció una significativa alianza con la plataforma de domicilios DiDi Food, todo esto con el objetivo de atraer más clientes.

Esta integración tecnológica y operativa tiene como objetivo principal fortalecer la estrategia de omnicanalidad del minorista y simplificar drásticamente el acceso a su portafolio de productos para millones de usuarios a lo largo del territorio nacional.

La noticia marca un nuevo hito en la expansión de OXXO, que desde su llegada al país en 2009, ha mantenido un crecimiento sostenido, adaptándose ahora a la demanda creciente por el quick commerce o comercio rápido.

Así será la expansión de este supermercado

OXXO, conocida por su modelo de proximidad y su horario extendido, busca complementar su fortaleza física con la capacidad logística y el alcance digital de DiDi Food, a través de su sección DiDi Shop LATAM, dedicada a las compras cotidianas y de reposición. Esta sinergia apunta directamente a los hábitos de consumo contemporáneos, donde la inmediatez y la comodidad son factores decisivos para el consumidor colombiano.

La implementación de la alianza arrancará con una cobertura inicial robusta, abarcando aproximadamente 264 puntos de venta estratégicamente ubicados en diversas ciudades principales e intermedias del país.

Según las proyecciones de las compañías, esta cifra inicial es solo el punto de partida de una expansión progresiva, con el fin de ampliar la presencia del servicio a domicilio de OXXO a una porción mucho más amplia de su red de tiendas en el transcurso de los próximos meses. Esta cobertura extendida se convierte en un diferenciador clave en un sector altamente competitivo.

Beneficios que tendrán los clientes con esta alianza

Uno de los beneficios más destacados de esta integración es la extensión de los horarios de servicio. Dado que la cadena OXXO mantiene en varios de sus establecimientos horarios extendidos, llegando incluso hasta las 2:00 a.m., los usuarios de DiDi Food podrán solicitar productos esenciales o antojos nocturnos mucho más allá de los horarios convencionales de otros supermercados o tiendas de retail.

Como parte del lanzamiento, ambas compañías han anunciado el despliegue de promociones especiales dirigidas tanto a usuarios que realizan sus primeras compras como a aquellos recurrentes. Se esperan descuentos significativos y cupones aplicables a distintas categorías de pedidos, incentivando la adopción y la frecuencia de uso del nuevo canal.