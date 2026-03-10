Reconocida influencer fue encontrada sin vida: su esposo e hijos también murieron

En México hay un profundo shock debido a que una reconocida creadora de contenido fue encontrada sin vida y, además, su pareja y sus hijos también aparecieron sin signos vitales.

Se trata de Cindy Tamez, que tenía más de 70.000 seguidores en las redes sociales y residía en Montemorelos, Nuevo León.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la influencer y su hijo menor fueron encontrados el 30 de septiembre, dentro de una camioneta.

Mientras tanto, Leodegario Moya, su pareja, junto a sus otros dos hijos, fueron hallados en una vivienda. Además, se ha conocido que las cinco personas tenían heridas causadas con arma de fuego.

¿Qué han determinado las autoridades de México tras la muerte de Cindy Tamez y su familia?

En medio de la investigación de este caso, un adolescente de 14 años afirmó que estaba en una de las habitaciones de la vivienda de Cindy Tamez y que se escondió apenas escuchó el primer disparo.

Asimismo, este menor aseguró que vio a la creadora de contenido con un arma de fuego y que, presuntamente, le habría disparado a una persona.

Es así como, por ahora, la hipótesis principal que se ha establecido es que Cindy Tamez habría asesinado a su pareja y, posteriormente, se habría quitado la vida.

No obstante, los seguidores continúan recopilando las pruebas pertinentes para esclarecer lo sucedido y presentar una conclusión definitiva.

¿Qué pasará con el menor que es testigo en el caso de Cindy Tamez?

La Fiscalía de México ha comunicado que el adolescente de 14 años está bajo el cuidado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León.

Asimismo, se ha hecho hincapié en que desde el primer momento ha recibido un acompañamiento psicológico permanente.