CANAL RCN
Tendencias

Link para ver en VIVO el concierto de Shakira con Dua Lipa en Madrid desde Colombia

Shakira y Dua Lipa se presentan en Madrid este 3 de octubre. Revise el link, horario y cómo ver el concierto EN VIVO y gratis desde Colombia.

Concierto en VIVO Shakira en Madrid
Foto: Captura de pantalla

Noticias RCN

octubre 03 de 2026
03:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los seguidores de Shakira en Colombia podrán ver este sábado 3 de octubre de 2026 uno de los conciertos más esperados de su residencia en Madrid.

Johan Mojica presente en la residencia de Shakira: así fue su participación en 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'
RELACIONADO

Johan Mojica presente en la residencia de Shakira: así fue su participación en 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

La presentación tuvo transmisión internacional y contará con un atractivo adicional, pues Dua Lipa fue la primera gran invitada de la noche, en lo que marcó la primera actuación de ambas artistas juntas sobre un escenario.

El espectáculo hace parte de la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y será especial porque corresponde a la primera transmisión global en vivo de un concierto completo de Shakira.

Link para ver EN VIVO el concierto de Shakira y Dua Lipa desde Colombia

La transmisión de Shakira Live from Madrid comenzó a las 8:45 p. m. en España, es decir, a la 1:45 p. m. de Colombia de este sábado 3 de octubre.

¿Shakira y Maluma estarán juntos en España?: esto se sabe de su posible presentación
RELACIONADO

¿Shakira y Maluma estarán juntos en España?: esto se sabe de su posible presentación

Los colombianos pueden ingresar directamente a Amazon Music y buscar el evento “Shakira Live from Madrid”. También está disponible mediante Prime Video, la aplicación de Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.

Siga el EN VIVO del concierto acá

Amazon aclaró que “no se requiere suscripción” para acceder a la transmisión. Sin embargo, dependiendo del dispositivo o la plataforma utilizada, al usuario se le puede solicitar iniciar sesión con una cuenta de Amazon.

Además, quienes no alcancen a seguir todo el espectáculo en directo tendrán una nueva oportunidad, pues la presentación quedará disponible para repetición durante las 24 horas posteriores a la emisión.

Dua Lipa, la gran invitada de Shakira en Madrid

La expectativa aumentó horas antes del concierto luego de conocerse que Dua Lipa acompañará a Shakira en el escenario. este momento se llevó a cabo sobre las 3 de la tarde (hora en Colombia).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

¿Por qué el micrófono de cada integrante de BTS tiene un color diferente? Este es el significado oculto

Artistas

Famosa pareja de Colombia se separó: así lo anunciaron

Turismo

Termales cerca de Bogotá para disfrutar en la semana de receso

Otras Noticias

Medellín

Con fotos de extranjeros condenados, Medellín lanzó campaña contra explotación sexual de menores

Las vallas exhiben el caso de estadounidense condenado a cadena perpetua por abusar de más de 50 menores en Medellín.

Selección Colombia

Se habría tomado una decisión en la Selección Colombia tras la derrota vs. Paraguay: ¿cuál?

La 'tricolor' no ha podido ganar en la presente fecha FIFA.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 3 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Artistas

Reconocida influencer fue encontrada sin vida: su esposo e hijos también murieron

EPS

EPS Sanitas cambia red de entrega de medicamentos: ¿Cómo saber cuál es?