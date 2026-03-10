Link para ver en VIVO el concierto de Shakira con Dua Lipa en Madrid desde Colombia

Los seguidores de Shakira en Colombia podrán ver este sábado 3 de octubre de 2026 uno de los conciertos más esperados de su residencia en Madrid.

La presentación tuvo transmisión internacional y contará con un atractivo adicional, pues Dua Lipa fue la primera gran invitada de la noche, en lo que marcó la primera actuación de ambas artistas juntas sobre un escenario.

El espectáculo hace parte de la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y será especial porque corresponde a la primera transmisión global en vivo de un concierto completo de Shakira.

Link para ver EN VIVO el concierto de Shakira y Dua Lipa desde Colombia

La transmisión de Shakira Live from Madrid comenzó a las 8:45 p. m. en España, es decir, a la 1:45 p. m. de Colombia de este sábado 3 de octubre.

Los colombianos pueden ingresar directamente a Amazon Music y buscar el evento “Shakira Live from Madrid”. También está disponible mediante Prime Video, la aplicación de Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.

Siga el EN VIVO del concierto acá

Amazon aclaró que “no se requiere suscripción” para acceder a la transmisión. Sin embargo, dependiendo del dispositivo o la plataforma utilizada, al usuario se le puede solicitar iniciar sesión con una cuenta de Amazon.

Además, quienes no alcancen a seguir todo el espectáculo en directo tendrán una nueva oportunidad, pues la presentación quedará disponible para repetición durante las 24 horas posteriores a la emisión.

Dua Lipa, la gran invitada de Shakira en Madrid

La expectativa aumentó horas antes del concierto luego de conocerse que Dua Lipa acompañará a Shakira en el escenario. este momento se llevó a cabo sobre las 3 de la tarde (hora en Colombia).