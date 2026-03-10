Resultado Super Astro Sol hoy, 3 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Dos personas pueden apostar exactamente a las mismas cuatro cifras y al mismo signo zodiacal y, aun así, no necesariamente terminar con el mismo valor de premio.

La explicación no está en el resultado que entregarán las baloteras. Ese será idéntico para todos los participantes. La diferencia puede encontrarse mucho antes, específicamente en el valor que cada jugador decidió destinar a su apuesta.

Ese detalle servirá como punto de partida para el Super Astro Sol de este 3 de octubre, en una jornada que cerrará la programación semanal de la modalidad diurna.

El sorteo está previsto para las 4:00 de la tarde y solo entonces se conocerá la combinación que servirá para determinar las apuestas favorecidas.

¿Quiénes serán los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 3 de octubre de 2026

Las balotas comenzaron a moverse al tiempo y, apenas se detuvieron, definieron la siguiente combinación ganadora en el Super Astro Sol:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Para jugar al Super Astro se puede seleccionar una combinación de cuatro cifras y acompañarla con un signo zodiacal. El juego también dispone de una modalidad que permite apostar el número con todos los signos.

A esa elección se suma otra decisión: cuánto dinero destinar a la jugada.

Actualmente, el Super Astro informa que permite realizar apuestas desde 500 hasta 10.000 pesos, bajo las condiciones establecidas para el juego.

¿Por qué importa cuánto dinero se apuesta en el Super Astro Sol?

El juego funciona con factores de pago establecidos para sus diferentes categorías.

Por eso, imaginemos que dos personas escogen exactamente la misma combinación y el mismo signo para el sorteo del sábado. Una realiza una apuesta por un determinado valor y la otra registra una cantidad diferente.

Cuando llegue la extracción, las baloteras no distinguirán entre ellas. Las cuatro cifras y el signo serán los mismos para todos.

Si la combinación resulta favorecida y se cumplen las condiciones de alguna categoría, será el valor de cada apuesta el que también entrará en la determinación del premio correspondiente.

De esta manera, conviene separar dos conceptos que pueden confundirse: la posibilidad de acertar y el valor apostado.

Pagar más por una jugada no hace que una combinación tenga mayores posibilidades de aparecer. El resultado continúa dependiendo exclusivamente del sorteo. Lo que cambia es el cálculo económico aplicable si la apuesta termina siendo ganadora.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.