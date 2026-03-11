“Sentí mucha frustración”: David Vélez recuerda cómo nació Nubank

El empresario colombiano David Vélez, fundador y CEO de Nubank, habló sobre el origen de la plataforma financiera digital que hoy se posiciona como uno de los neobancos más grandes de América Latina.

En una entrevista con el diario La República, previa al evento en el que fue reconocido como Empresario del Año, Vélez explicó que la idea del proyecto surgió a partir de una experiencia personal de frustración al intentar abrir una cuenta bancaria en Brasil.

“La idea de Nubank surgió de una experiencia de mucha frustración y mucha rabia cuando me mudé a Brasil y tuve una gran dificultad en abrir una cuenta bancaria”, explicó Vélez, al señalar que la situación reflejaba las barreras del sistema financiero tradicional en varios países latinoamericanos.

El origen de Nubank y su rápida expansión en América Latina

El crecimiento de Nubank ha sido acelerado en los últimos años. De acuerdo con el propio Vélez, la plataforma financiera digital logró expandirse desde Brasil hacia mercados clave como México y Colombia, consolidando una base masiva de usuarios.

En el caso colombiano, el empresario aseguró que la compañía ha alcanzado cerca de cuatro millones de usuarios, mientras que en el conjunto de los tres países donde opera —Brasil, México y Colombia— supera los 130 millones de clientes. Este crecimiento ha permitido que Nubank se posicione como uno de los actores más relevantes dentro del sector de neobancos o bancos digitales en la región.

Vélez también destacó que, en Colombia, el banco digital ha logrado posicionarse rápidamente en el sistema financiero. “En poco menos de cinco años nos hemos vuelto el quinto mayor banco en número de depósitos”, afirmó, subrayando que la confianza de los usuarios ha sido clave para el desarrollo del modelo digital.

Inspiración emprendedora y referentes en innovación

Durante la conversación, el fundador de Nubank también habló sobre las figuras que influyeron en su camino como emprendedor. Vélez aseguró que su principal inspiración provino de su entorno familiar, especialmente de sus abuelos y su padre, quienes también fueron creadores y empresarios.

Sin embargo, también mencionó a uno de los íconos de la industria tecnológica global. Según explicó, la historia de Steve Jobs y el desarrollo de Apple influyeron en su interés por la innovación desde una edad temprana.

El empresario recordó que tuvo su primer computador Macintosh cuando tenía ocho años, un regalo de su abuelo que despertó su curiosidad por la programación y el mundo tecnológico. Esa experiencia temprana, dijo, fue determinante para su decisión de estudiar en Stanford y acercarse al ecosistema de innovación de Silicon Valley.

Finalmente, Vélez calificó como un “orgullo personal” recibir el reconocimiento como Empresario del Año, especialmente por tratarse de un homenaje en el país donde nació. El empresario recordó que tuvo que salir de Colombia a los nueve años hacia Costa Rica debido a la violencia que vivía Medellín en ese momento, por lo que regresar y recibir un reconocimiento empresarial en su país tiene un significado especial en su trayectoria.