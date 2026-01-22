CANAL RCN
Economía

Bancolombia ofrece carros usados en 2026 con precios desde $12 millones: vea el catálogo

Conozca los carros usados que ofrece Bancolombia en 2026, con modelos disponibles en varias ciudades y precios desde $12 millones.

Foto: Bancolombia y captura de pantalla

Noticias RCN

enero 22 de 2026
01:43 p. m.
Comprar un carro usado en Colombia sigue siendo una de las alternativas más buscadas por quienes quieren movilidad sin asumir el costo de un vehículo nuevo.

Para 2026, Bancolombia amplió su oferta de vehículos usados a través de plataformas digitales que permiten comparar precios, revisar características y acceder a opciones de financiación, todo en un entorno más seguro y transparente para los compradores.

La entidad pone a disposición portales como Usados Bancolombia y herramientas como Tu360Movilidad, donde los usuarios pueden filtrar por ciudad, modelo, precio o tipo de transmisión.

Así funciona la compra de carros usados con Bancolombia

En muchos casos, los carros provienen de flotillas y contratos de arrendamiento, lo que permite conocer su procedencia y tener la documentación en regla, reduciendo riesgos habituales del mercado informal.

El proceso inicia con la búsqueda del vehículo en la plataforma. Allí se encuentran fotos, ficha técnica, año, kilometraje y valor comercial.

Aunque se trata de vehículos usados y no cuentan con garantía general por parte de Renting Colombia, la mayoría tiene una hoja de vida detallada, con los mantenimientos realizados durante su operación, un punto clave para tomar una decisión informada.

Una vez elegido el carro, el comprador puede evaluar opciones de financiación con Bancolombia o entidades aliadas, lo que facilita el acceso incluso a quienes no cuentan con el dinero completo.

Además, el acompañamiento en trámites como el traspaso aporta tranquilidad durante la compra.

Carros usados desde $12 millones: modelos y precios en 2026

Actualmente, en la plataforma se encuentran opciones para diferentes presupuestos.

Entre las más económicas aparece el Renault Clio Dynamique Fase II, modelo 2006, color blanco, disponible en Medellín desde $12.000.000. También hay un Chevrolet Aveo 2010, en Ubaté, por $15.000.000.

Más opciones de vehículos usados

  • Renault Kwid 2022, mecánico, por $33.330.000.
  • Volkswagen Gol 2022, mecánico, desde $42.230.000 en Bogotá.
  • Fiat Mobi 2024, mecánico, por $44.000.000 en Medellín.
  • Renault Kwid 2025, con precios entre $44.150.000 y $44.460.000, según ubicación y kilometraje.
  • Peugeot 301 2020, automático, por $45.500.000 en Barranquilla.
  • Mercedes Benz E250 2012, automático, por $53.550.000.
