¿De cuánto es el auxilio de conectividad en Colombia y en qué trabajos puede acceder?

El auxilio de conectividad es un subsidio obligatorio que deben pagar los empleadores en Colombia a los trabajadores que desempeñan su empleo desde casa o en modalidad de teletrabajo.

Esta medida, contemplada en leyes como la Ley 2026 de 2020, el Decreto 884 de 2021 y la más reciente Ley 2466 de 2025, busca cubrir los gastos asociados a la conexión a internet y el consumo de energía eléctrica necesarios para cumplir con las funciones laborales.

Para el año 2025, el monto establecido para este subsidio es de 200.000 pesos mensuales, equivalente al valor del auxilio de transporte. A diferencia de otros pagos, este auxilio no varía según el consumo real del trabajador, y se entrega como una suma fija en la nómina. No se considera salario ni se incluye en el cálculo de prestaciones sociales, salvo en condiciones específicas para quienes ganan hasta dos salarios mínimos legales vigentes.

¿Quiénes pueden acceder al auxilio de conectividad?

Este beneficio está dirigido exclusivamente a los trabajadores que laboran bajo modalidades de teletrabajo, como teletrabajo autónomo, móvil, híbrido o incluso transnacional. Para tener derecho al subsidio, el trabajador debe recibir un salario igual o inferior a dos salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, hasta $2.847.000 COP en 2025.

Es importante destacar que este subsidio reemplaza el auxilio de transporte: no son acumulables. Por tanto, si el trabajador cumple con las condiciones para recibir el auxilio de conectividad, no podrá recibir el de transporte, y viceversa. Aquellos que trabajan de forma 100% presencial o reciben transporte directamente del empleador no tienen derecho a este auxilio.

Ejemplo práctico para entender el auxilio de conectividad

Supongamos que un trabajador gana $1.423.500 (equivalente a un salario mínimo en 2025) y labora desde su hogar. En este caso, tiene derecho a recibir $200.000 adicionales cada mes por concepto de auxilio de conectividad. Su ingreso mensual total sería de $1.623.500, aunque el subsidio no se contabiliza para liquidar prestaciones sociales como primas, cesantías o vacaciones, a menos que se trate de empleados con ingresos dentro del umbral mencionado.

Este apoyo garantiza que los empleados remotos no asuman por cuenta propia los costos de mantener su conexión y condiciones mínimas para trabajar desde casa, lo que favorece la equidad y eficiencia en entornos laborales modernos.