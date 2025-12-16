CANAL RCN
Colombia

Alerta por cilindro y bandera del ELN en la vía San Gil - Bucaramanga

Los objetos fueron encontrados en el sector de El Zamorano, a la altura del kilómetro 7, en Santander.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
10:43 a. m.
La mañana de este martes estuvo marcada por una alerta de seguridad en varias vías principales de Santander, luego de que las autoridades atendieran reportes de posibles amenazas explosivas atribuidas de manera preliminar al Eln.

El primer hecho se registró en el corredor San Gil–Bucaramanga, donde fue hallado un cilindro abandonado junto a una bandera con insignias de este grupo armado.

La situación se presentó a la altura del kilómetro 7, en el sector El Zamorano, antes del ramal que conduce a Curití, generando temor entre conductores y residentes de la zona ante la declaratoria de ‘paro armado’ anunciado por la guerrilla.

Protocolos de seguridad y operativos antiexplosivos

Ante el hallazgo, la Policía de Santander activó de inmediato los protocolos de seguridad, acordonó el área y desplegó unidades antiexplosivos para verificar si el objeto representa una amenaza real. De acuerdo con las autoridades, se evalúan cierres parciales y posibles desvíos viales mientras avanza el operativo.

La región del Magdalena Medio permanece bajo máxima alerta luego del ataque con explosivos registrado este lunes en el peaje de La Lizama, ubicado en el kilómetro 16 de la vía que conecta a Barrancabermeja con Bucaramanga.

El atentado destruyó por completo la infraestructura del peaje, generando alarma en la zona y obligando a las autoridades a implementar medidas extraordinarias de seguridad.

Consejo extraordinario de seguridad en Barrancabermeja

En respuesta a los recientes hechos, en Barrancabermeja se desarrolló un consejo extraordinario de seguridad con la participación de la Quinta Brigada del Ejército, la Fiscalía y la Policía Nacional. Durante la reunión se analizaron las acciones inmediatas para reforzar la seguridad en los corredores viales y garantizar la protección de los ciudadanos frente a las amenazas de grupos armados ilegales.

