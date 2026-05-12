Juan Gonzalo Castaño presentó su renuncia a la junta directiva de Ecopetrol

Este martes 12 de mayo, Ecopetrol informó que Juan Gonzalo Castaño Valderrama presentó su renuncia como miembro no independiente de la junta directiva. Lo hizo por motivos personales y profesionales.

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La renuncia se hará efectiva cuando culmine la sesión de la junta directiva de hoy. Con respecto a los otros integrantes, se supo que seguirán. Esto, entonces, no afecta el cuórum necesario para deliberar.

Renuncia será efectiva después de la sesión

“Ecopetrol y su junta directiva agradecen al Doctor Juan Gonzalo Castaño Valderrama por su gestión, así como por su permanente disposición, compromiso y conocimiento aportado en el desarrollo de sus funciones”, este fue el mensaje de despedida.

La utilidad neta de Ecopetrol bajó de $3.1 billones a $2.9 billones en el primer trimestre de 2026 (un 7.7 % menos que el mismo intervalo del año anterior). Además, la producción de hidrocarburos cayó en un 2.7 %.

¿Cómo le fue a Ecopetrol en el primer trimestre?

Cabe recordar que el cierre de 2025 no fue el mejor, teniendo en cuenta que hubo una caída del 35 % en las utilidades. En ese orden de ideas, el desplome sigue preocupante en lo corrido de este año.

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Otros puntos relevantes fue que hubo un saldo de caja de 14 billones de pesos respaldado con flujo de caja operativo de 7.2 billones de pesos y de caja libre por cuatro billones de pesos.

La sesión de la junta se da un día después de que la Fiscalía imputara al presidente de la empresa, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022, de la que fue gerente.

Se sospecha que permitió que los gastos estuviesen encima de los topes. Entonces, presuntamente, los reportes en Cuentas Claras y ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se habrían acogido a la realidad.

En la primera vuelta, la violación habría sido por 1.388 millones de pesos y en la segunda por 276 millones de pesos.