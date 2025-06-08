CANAL RCN
Economía

La DIAN confirma cuáles personas no deben declarar renta en 2025

La DIAN confirmó quiénes no están obligados a declarar renta en 2025, según los topes de ingresos, patrimonio, compras y movimientos bancarios del año gravable 2024.

DIAN declaración de renta
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
05:39 p. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya activó el calendario para la presentación de la declaración de renta del 2025, correspondiente al año gravable 2024.

Y es que a partir del 12 de agosto, más de seis millones de personas naturales en Colombia deberán cumplir con esta obligación tributaria, según el cronograma establecido por los dos últimos dígitos del NIT. Sin embargo, no todos están obligados.

¿Quiénes no están obligados a declarar renta en 2025?

Según lo confirmado por la DIAN, existen topes y condiciones que eximen a ciertos contribuyentes de presentar la declaración.

“No están obligadas a declarar renta las personas que no sean responsables de IVA, tengan un patrimonio igual o menor a $211.793.000, ingresos anuales inferiores a $65.891.000, compras totales iguales o menores a ese mismo monto (considerando efectivo, débito o crédito) y movimientos bancarios iguales o menores a $65.891.000”, detalló la entidad en su más reciente actualización.

En otras palabras, si usted no superó ninguno de estos valores durante 2024, no está obligado a presentar declaración de renta este año. Es importante revisar cada uno de estos puntos, ya que el cumplimiento de uno solo de los topes mencionados lo convierte en declarante.

Fechas clave para declarar renta en agosto de 2025

La DIAN organizó el calendario de vencimientos de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT. Por ejemplo, quienes tengan NIT terminado en 01-02 deben declarar el 12 de agosto; los terminados en 03-04, el 13 de agosto, y así sucesivamente.

Este proceso se extenderá hasta finales de octubre. La recomendación de la entidad es no dejar la diligencia para último momento, validar los datos con anticipación y revisar los topes con cuidado para evitar sanciones innecesarias.

